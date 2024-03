Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva». VIDEO

Londra - Kate Middleton: «Ho il cancro, sto facendo chemioterapia preventiva». La principessa del Galles ha annunciato stasera che le è stato diagnosticato un cancro all'età di 42 anni e che si sta sottoponendo a chemioterapia «preventiva».

In un videomessaggio profondamente emozionante, girato a Windsor mercoledì, Catherine ha rivelato che la notizia è stata un «enorme shock» e che lei e William «hanno fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia». La diagnosi è arrivata giorni dopo che è stata vista sorridere con il principe William mentre lasciavano il loro negozio preferito vicino alla loro casa di Windsor.

Il testo integrale

«Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi, personalmente, per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo dall'intervento. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grato. A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l'operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di tale trattamento. Questo ovviamente è stato un enorme shock e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro; Sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, corpo e spirito. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi».