Kate Middleton: "Ho ritoccato io la foto"

A Kate Middleton non è concesso neanche un ritocchino. Come tutte noi, anche la principessa del Galles si è lasciata andare ai filtri social e ha ammesso di aver modificato la foto della Festa della Mamma pubblicata sui social ieri, 10 marzo. Solo che questa "distrazione" ha causato una bufera mediatica che ha investito tutta la Royal Family. E così, dopo che alcune agenzie di stampa aveva cancellato la pubblicazione dell'immagine proprio perché ritoccata, oggi Kate si è scusata "per l'eventuale confusione" causata.

Una dichiarazione del Principe e della Principessa del Galles è apparsa sui social: «Come molti fotografi dilettanti, occasionalmente sperimento con il fotoritocco.

Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma». Firmato C, ovvero Catherine.

I 4 dettagli che non tornavano

Mistero svelato, dunque. Nessuna assurda teoria dietro lo scatto di Kate con i figli, nessuna foto vecchia ripresa e manipolata. Kate sta bene - almeno così sembra, come confermato da Kensington Palace - è in convalescenza si è divertita a modificare una foto, come