Kate Middleton, i 40 anni della Duchessa celebrati da Paolo Roversi

Kate Middleton spegne 40 candeline e viene celebrata con la pubblicazione di tre nuovi ritratti confezionati dal fotografo di moda italiano Paolo Roversi. Le tre fotografie verranno esposte in luoghi significativi per la Duchessa di Cambridge, ed entreranno nella collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra, di cui è patrona. Immagini che celebrano una Kate Middleton ormai proiettata verso il ruolo di futura Regina, al fianco del marito William, come testimoniano anche i gioielli scelti per le foto. Dagli sconquassi che hanno colpito la Royal Family negli ultimi anni sicuramente lei ne è uscita da vincitrice, amata dal popolo e sicura nel suo ruolo.

Il fotografo italiano è l'autore dei tre ritratti della duchessa di Cambridge che entreranno a far parte della collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra: «solo luce naturale, poco trucco e niente acconciatura, la volevo contemporanea»

Kate Middleton compie 40 anni, le foto ufficiali di Paolo Roversi

I tre nuovi ritratti della Duchessa sono stati pubblicati per celebrare l'occasione saranno mostrati nella comunità in tre luoghi significativi per Sua Altezza Reale: Berkshire, St Andrews e Anglesey, nell'ambito del National Portrait G allery mostra nazionale 'Coming Home', in vista della riapertura della Galleria a 2023.

Per i ritratti scattati in occasione del 40esimo compleanno, la reale moglie di William ha indossato tre abiti su misura della maison Alexander McQueen. Per l'occasione ha attinto dal portagioie della regina Elisabetta e, ovviamente, di Diana

Entrare alla National Portrait Gallery in Alexander McQueen. Non deve averci ragionato molto Kate sul brand da indossare per i tre ritratti che la consegnano alla storia realizzati, come se fossero dipinti, dal fotografo di moda Paolo Roversi. La duchessa di Cambridge compie 40 anni e si regala tre scatti che contengono cenni di passato e auspici per il futuro non solo della festeggiata ma anche della monarchia britannica che ha bisogno di rinnovarsi per (r)esistere.

La giovane Middleton si laureò in storia dell’arte all’Università di St. Andrews, l’ateneo teatro dell’incontro con il primogenito di Carlo e Diana e per questo erede al trono, con una tesi sulle rappresentazioni fotografiche dell'infanzia create da Lewis Carroll, autore di Alice nel Paese delle Meraviglie. Non le sfugge quindi l’importanza della fotografia nella storia.

Madrina della National Portrait Gallery, sa perfettamente che in quel museo arriva dopo la regina Vittoria, le principesse Margaret e Diana, la regina madre e sua figlia Elisabetta II. E deve avere raccontato questo a Roversi, facendone da un lato il suo Cecil Beaton, il fotografo della famiglia reale britannica nominato ufficialmente nel 1937, e dall’altro il suo Mario Testino, l'artefice dei celebri scatti a Diana popolarissimi ancora oggi.

Paolo Roversi è un fotografo di moda che ha avuto la sua consacrazione nel 1980 firmando la campagna pubblicitaria di Christian Dior. Negli anni ha prestato il suo occhio a numerose copertine tra cui quelle di Vogue e a maison come Saint Laurent, Valentino e Giorgio Armani e più recentemente si è occupato del debutto di Zara Atelier, la linea lusso del colosso spagnolo.

Una volta trovato il fotografo, serviva qualcuno che vestisse con sapienza ogni intento della duchessa. Un nome che potesse prendere il posto in termini di allure, di prestigio ma anche di fedeltà di Norman Hartnell, il couturier che ha vestito le donne della royal family negli anni d’oro della monarchia a metà del secolo scorso (suo il vestito che Elisabetta ha indossato per l'incoronazione, solo per fare un esempi tra mille).

Per questo da sempre c’è Sarah Burton, creative director di Alexander McQueen, colei a cui Kate si affida per ogni appuntamento immortale come quello del 29 aprile 2011, giorno in cui ha sposato il suo William all’abbazia di Westminster. Gli outfit scelti sono tre rivisitazioni in chiave royal di altrettanti modelli delle ultime collezioni della casa di moda.

C’è l’abito rosso monospalla con la manica «petalosa» della collezione autunno/inverno 2021 chiamata Anemoni. «Sembra che ora sia il momento di guarire, di respirare nuova vita, di esplorare gli echi del passato per arricchire il nostro futuro» scrive Sarah Burton raccontando la sua ispirazione intenzionata a creare qualcosa di significativo «gli anemoni sono i fiori più effimeri, qui resi permanenti in stoffa. Le donne che indossano gli abiti da anemone diventano quasi come fiori, come la loro incarnazione, il loro carattere ma amplificate, radicate, radiose e forti». Autore della campagna, proprio quel Paolo Roversi che con il lavoro commissionato per il quarantesimo compleanno di Kate aggiunge una voce importantissima al suo curriculum.



Questo è lo scatto più «informale», quello più «una di noi» dove la neoquarantenne sguaina un bel sorriso rassicurante mentre tiene le mani nelle tasche. Pendono dalle sue orecchie degli antichi orecchini di diamanti provenienti dallo scrigno della regina Elisabetta, ora in quello di Kate dal 2016. I gioielli sono stati avvistati al Trooping the Colour del 2017, al matrimonio di Eugenie nel 2018 e nel tour in treno del 2020.





LE FOTO DI KATE MIDDLETON: DOVE SI POTRANNO VEDERE

I ritratti verranno esposti in alcune location con un significato speciale per la Duchessa nel corso del 2022. Uno nella contea del Berskhire dove è nata, la St Andrew’s University in Scozia, dove ha studiato e dove avrebbe incontrato William per la prima volta. Infine un ritratto verrà esposto a Anglesey, nel Galles, dove ha vissuto con il marito poco dopo il matrimonio.