Kate Middleton, la principessa di Galles ha compiuto 41 anni

Kate Middleton , Catherine Elizabeth Middleton, meglio conosciuta con il nome di Kate, ieri, 9 gennaio ha compiuto 41 anni (è nata il 9 gennaio 1982 a Reading, nel Regno Unito).

Moglie del principe William dal 29 aprile 2011, mamma di George, Charlotte e Louis, negli anni è diventata un'icona di stile e uno dei membri più in vista della Royal Family

Il giorno di festa però è stato oscurato dalle ombre gettate sulla royal family da Spare, la biografia del principe Harry. Questo quarantunesimo compleanno non poteva cadere in una giornata più difficile per la neo principessa del Galles: nel pieno della bufera familiare scatenata da Harry col libro bomba Spare in cui Kate peraltro subisce attacchi diretti



Il libro in uscita, oggi 10 gennaio e, viste le anticipazioni scottanti trapelate, è destinato a portare scompiglio tra le mura di Buckingham Palace. Il fratello di William non ha fatto sconti a nessuno, nemmeno alla cognata (con cui pareva andare d'amore e d'accordo) rivelando la competitività che dimostrava nei confronti di Meghan Markle. Nel libro la principessa del Galles viene dipinta come una persona «con un baby brain», particolare deficit di memoria e attenzione di cui hanno esperienza tante donne durante la gravidanza.

La principessa di Galles, dal canto suo, ha fatto di tutto per trascorrere una giornata serena con la famiglia, ma è certo che le accuse nei suoi confronti l'abbiano amareggiata.

Il regalo di William - Il regalo di William è già arrivato. Il principe ha sorpreso Kate Middleton con un romantico giro nel Norfolk a bordo di una prestigiosissima Aston Martin, in stile James Bond