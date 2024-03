Kate Middleton malata? «Ha subito l'ileostomia»

Kate Middleton come sta? Nonostante la (ormai) famosa foto modificata con i suoi tre figli messa appositamente da Palazzo per mettere a tacere il gossip, non si fermano le illazioni sul motivo per il quale la principessa del Galles non dia nessuna informazione sulle sue condizioni di salute e neanche su dove si trovi. Domande che a detta di una fonte non avranno risposta: «Qualunque sia il motivo dell'operazione, è di natura personale, e Kate vuole mantenere i dettagli il più privati ​​possibile. Forse quando si sentirà all’altezza, potrebbe rivelare di più, ma non fa alcuna promessa».

La risposta che tutti attendevano sembra proprio questa: ileostomia. Secondo la blogger americana Jessica Reed Kraus, considerata molto attendibile, Kate Middleton ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. Non si tratta di un'operazione di facile gestione, soprattutto nel lungo percorso post operatorio, motivo che potrebbe ampiamente giustificare il massimo riserbo sulle condizioni della principessa prima e dopo le dimissioni dall'ospedale.

L’ileostomia «è il risultato di un intervento chirurgico che prevede la deviazione all’esterno di un tratto dell’intestino tenue (ileo) attraverso un’apertura realizzata chirurgicamente sulla parete addominale. La parte terminale dell’ileo portata all’esterno viene suturata alla cute addominale, di norma la sua collocazione è nella porzione inferiore destra dell’addome. In questo caso viene escluso il passaggio delle feci attraverso il colon ed il retto, ed è elusa la funzione di assorbimento dei liquidi presenti nel materiale intestinale. L’ileostomia essendo priva di sfintere (muscolo che ha la funzione di mantenere la continenza) non può controllare volontariamente la fuoriuscita dei gas intestinali e delle feci. Sarà quindi necessario utilizzare un dispositivo di raccolta da applicare sulla cute circostante la stomia».