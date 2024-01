Kate Middleton operata. Escluso il tumore, come sta?

Londra - Kate Middleton è stata ricoverata in ospedale a Londra dove ha subito un'operazione all'addome. L'intervento, come riportano diversi media, sarebbe andato bene, ma le fonti della corte britannica riferiscono che la principessa di Galles dovrà restare ricoverata almeno per «10-15 giorni» e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali «fino a Pasqua». È quindi ancora giallo sulle sue reali condizioni di salute. Continuano a rincorrersi diverse voci, alcune poco rassicuranti. La Bbc, infatti, ha parlato di una degenza coplicata riferendosi ad una «situazione medica seria».

Il ricovero

La notizia dell'intervento è stata formalizzata in un comunicato ufficiale da Kensington Palace, residenza di Catherine (come la corte è ormai solita indicare la futura regina consorte), di William e dei loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Nota in cui si precisa che l'operazione era stata pianificata in anticipo, e non sarebbe quindi legata a una qualche emergenza. «Sua Altezza Reale la Principessa di Galles - vi si legge - è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua», conferma il comunicato, ribadendo che la prognosi postoperatoria prevede un ricovero di durata prevista fra «i 10 e i 14 giorni».

Condizioni serie

Da Kensington Palace si rende noto che l'intervento all'addome a cui è stata sottoposta la principessa di Galles non è stato provocato da un tumore. Ma, aggiunge la Bbc, «è chiaro dai tempi lunghi previsti per la degenza in ospedale e dal tono del comunicato che le sue condizioni mediche sono serie». Kate, dal canto suo, ha chiesto riservatezza assoluta sulle sue condizioni e la corte reale britannica si riserva quindi di rendere pubbliche nel prossimo futuro solo «informazioni significative» sugli sviluppi della sua degenza.

Il comunicato

La principessa, spiega il palazzo, «è grata per l'interesse che quest'annuncio è destinato a generare. Spera tuttavia che l'opinione pubblica comprenda il suo desiderio di assicurare la massima normalità possibile ai propri figli e desidera che le informazioni mediche personali restino private». Ella inoltre «si scusa» con tutte le persone coinvolte per il necessario «rinvio dei suoi impegni imminenti, confidando di poterli recuperare quanto prima». Fra gli impegni prossimi non ufficialmente confermati di William e Kate si era tra l'altro parlato sui giornali anche di una possibile visita in Italia nei primi mesi del 2024.

London Clinic

Intanto i media si accalcano già fuori dalla London Clinc, struttura sanitaria inaugurata nel 1932 e in cui in passato furono ricoverati il principe consorte Filippo, la principessa Margaret (sorella di Elisabetta II, che vi venne operata per un primo tumore rivelatosi benigno), ma anche Elizabeth Taylor (per un intervento ortopedico a un ginocchio), il dittatore cileno Augusto Pinochet o ancora - in gioventù - il futuro presidente americano John F. Kennedy.

Il reparto

È in questa struttura che la stessa regina Elisabetta inaugurò nel 2010 un moderno reparto oncologico, inserito in una nuova ala costata 80 milioni di sterline. E dove furono curati per cancro o sospetti di cancro primi ministri del Regno come Clement Attlee o Anthony Eden. Dato il contesto, e la lunga durata prevista della convalescenza prevista dai medici, i tabloid non nascondono inquietudine e interrogativi. Ma sia il Sun, sia il Daily Mail, sia il Daily Express si affrettano a citare fonti ufficiose stando alle quali la diagnosi di Kate non sembra avere a che fare con un tumore