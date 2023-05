Kate Middleton suona il pianoforte all’Eurovision 2023 e omaggia l’Ucraina

Kate Middleton, appare anche lei in un piccolo e delizioso cameo nella sigla inziale dell'Eurovision Song Contest 2023.

L’Eurovision Song Contest si apre con una vera sorpresa: Kate di Galles con un abito da principessa blu in omaggio all'Ucraina nel video che apre la finalissima della manifestazione canora. Sulle note di Stefania della Kalush Orchestra, la reale è apparsa seduta al pianoforte della Crimson Drawing Room del Castello di Windsor.

Kate non si è presentata fisicamente a Liverpool ma è stata la sorpresa inaspettata del video d'apertura della finalissima. Per lei un abito monospalla blu da vera principessa con il quale ha voluto dimostrare vicinanza al paese martoriato dalla guerra

La Principessa del Galles si è unita a una schiera di artisti nel filmato di apertura. Nel video si vedono i vincitori dell'anno scorso, gli ucraini della Kalush Orchestra che cantano "Stefania" nella stazione della metropolitana Maidan Nezalezhnosti nel cuore di Kiev, in Ucraina, usata tante volte come rifugio per i civili bombardati dai russi.

Ma cosa ha fatto Kate? La Principessa si è esibita al pianoforte in una performance studiata da Joe Price e Kojo Samuel, e registrata all'inizio del mese nella Crimson Drawing Room del Castello di Windsor.Kate indossava un abito monospalla azzurro. Il monospalla color zaffiro di chiffon che abbiamo visto nel cameo era griffato Jenny Packham, una delle fidatissime stiliste della royal. Benché il colore scelto per l'occasione non sia una novità per Kate, pare che stavolta sia stato scelto per dimostrare vicinanza al paese martoriato dalla guerra che tra l'altro ha vinto l'Eurovision Song Contest nel 2022 ma, per ovvi motivi, non ha potuto ospitare l'evento in patria.



L'esibizione al pianoforte per il Natale del 2021

Non è la prima volta che Kate impressiona il pubblico con le sue abilità al pianoforte. Nel dicembre 2021, ha sorpreso i fan con una splendida performance al pianoforte durante il suo concerto di canti natalizi.

Kate, che suona il pianoforte da quando era bambina si è vista al piano anche durante il lockdown legato al Covid. Si era al cantante Tom Walker per l'esecuzione della sua canzone For Those Who Can't Be Here durante il concerto Royal Carols: Together at Christmas.