Kate Middleton, uscita pubblica dopo la chemio

Londra - Seconda uscita pubblica per Kate Middleton: la principessa è apparsa sul balcone del Foreign Office insieme alla principessa Sofia, moglie di Edoardo, alle solenni celebrazioni del Remembrance Day al Cenotafio, un memoriale di guerra londinese a pochi passi dal civico 10 di Downing Street. Stretta in un elegante cappotto nero, come vuole l'etichetta, capellino con veletta in testa, capelli raccolti e con l'immancabile papavero rosso (simbolo britannico del ricordo dei caduti di guerra) al bavero, Kate è al suo secondo impegno ufficiale dopo il difficile anno che ha dovuto affrontare per le cure contro il cancro.

Re Carlo e il principe William hanno partecipato alle celebrazioni deponendo una corona di fiori e sfilando insieme ai rappresentanti dell'esercito. La parata dei veterani della Royal British Legion ha coinvolto 10.000 veterani, in rappresentanza di 326 diverse forze armate e organizzazioni civili, in marcia davanti al Cenotafio a Whitehall, Londra. Il sovrano ha deposto i fiori dopo una breve sfilata in alta uniforme della Royal Navy, seguito, oltre che dal principe William, da due dei suoi fratelli, la principessa Anna e il principe Edoardo, dall'aiutante di campo della regina Camilla, dal primo ministro laburista, Keir Starmer, e dalla neoleader del Partito conservatore e dell'opposizione parlamentare, Kemi BadenochAssente ancora una volta la regina Camilla che si sta curando da un'infezione polmonare contratta al ritorno dal suo viaggio in Australia.

Iera sera Kate è apparsa raggiante nella sua prima apparizione pubblica dopo la fine delle cure contro il cancro. La principessa ha partecipato alla Royal Albert Hall dove si è tenuto l’annuale festival musicale del Remembrace Day per onorare i caduti della prima guerra mondiale.

Il principe William ha descritto l'anno come "il più duro" della sua vita, sottolineando quanto fosse orgoglioso di suo padre e sua moglie per il loro coraggio e la loro dignità nonostante i loro problemi di salute. E ieri la coppia è apparsa più vicina che mai, mettendo in mostra tutto il loro amore. Quando i Principi del Galles sono scesi dall’auto che li ha condotti alla manifestazione, William ha voluto supportare la moglie, portando, affettuosamente, un braccio dietro la sua schiena. Diverse volte durante la cerimonia, la coppia reale è stata vista lanciarsi occhiate e sussurrarsi qualcosa nell'orecchio. L'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha detto a MailOnline che ciò indica che la coppia reale «non riesce a togliersi le mani di dosso e che saranno molto più aperti nel mostrare la forza del loro amore in futuro».

La Principessa del Galles, per l’occasione, ha scelto un elegante coat dress nero, accompagnato da una parure di perle. La futura Regina d’Inghilterra ha, ovviamente, rispetto il dress code, che impone di indossare il nero, in segno di lutto, ma, anche se ha indossato un colore così scuro, la Principessa è sembrata più luminosa che mai, complice, anche una nuova pettinatura. Kate si è presentata all’evento, insieme al marito, con un coat dress nero, con un accentuato scollo a V e una gonna a ruota, che si allargava sotto la vita della Principessa, mentre la parte superiore dell’abito segnava il suo fisico asciutto, con un taglio aderente. Sotto la scollatura, il vestito era impreziosito da due bottoni in oro. Ha accompagnato il look con delle calze velate nere e delle semplici décolleté in tinta e un paio di orecchini di perle e diamanti Collingwood appartenuti alla principessa Diana, che Kate ha già indossato in numerose occasioni. La Principessa del Galles ha portato con sé anche una mini pochette di Chanel, nello stesso colore e all’anulare è ricomparso il suo bellissimo anello di fidanzamento. A completare l’outfit della nuora del sovrano d’Inghilterra anche una parure di gioielli in oro con delle perle pendenti e una spilla con il classico fiore, simbolo del Remembrance Day, appuntato sul bavero dell’abito. Kate ha sorpreso tutti, anche per la sua acconciatura. La Principessa, nelle ultime uscite, ha mostrato una chioma più lunga del consueto che, per l’occasione importante, è stata modellata in delle morbide onde.

L'assenza di Camilla e la preoccupazione di Anna

Kate è tornata in pubblico accanto al marito e al suocero Re Carlo III, che invece ha dovuto rinunciare alla presenza della moglie Camilla, che ha contratto un’infezione polmonare e dovrà stare qualche tempo a riposo. Il sovrano è apparso "fragile" senza la regina al suo fianco. A prendere il posto di Camilla è stata la principessa Anna, sorella di Carlo, che lo ha affiancato senza mai perderlo di vista, mostrando quasi uno sguardo di preoccupazione materna verso il fratello.