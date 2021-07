Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful compie 60 anni

Katherine Kelly Lang è nata a Los Angeles il 25 luglio 1961, ha interpretato per anni Brooke Logan in Beautiful, guadagnando la notorietà internazionale. Per molti è Brooke Logan di Beautiful. Katherine Kelly Lang, notissima interprete della soap opera statunitense di William Bell, compie oggi 60 anni.

Tanti auguri a Katherine Kelly Lang. La bionda attrice americana star indiscussa di "Beautiful", una delle soap più longeve e più viste al mondo, compie 60 anni, oltre la metà dei quali trascorsi al centro delle trame di tutte le puntate della serie, nei panni della protagonista indiscussa Brooke Logan Forrester.

E se il successo di "Beautiful", sbarcato in Italia più di trent’anni fa, non conosce sosta, con ben 31 Emmy Awards vinti nel corso degli anni e circa 4500 episodi all'attivo, anche quello di Katherine Kelly Lang non è da meno. L'attrice, nata a Los Angeles il 25 luglio 1961 è l'unica del cast, che, insieme a John McCook (Eric), continua a lavorare ancora nella serie dalla prima puntata andata in onda il 23 marzo 1987.

Arrivato in Italia nel 1990 lo show ha festeggiato l'anno scorso il suo trentesimo anniversario nello stivale, paese a cui sia il cast sia la soap sono molti legati.

L’infanzia di Katherine Kelly Lang

E’ nata a Los Angeles il 25 luglio 1961. Suo padre, Keith Wegeman, era un campione olimpico di sci; sua madre, Judith Lang, era un’attrice. Il nonno era Charles Lang, uno dei più grandi direttori della fotografia del cinema americano vincitore di un Premio Oscar nel 1932 per il film Addio alle armi.

Katherine Kelly Lang e il successo con Beautiful

Dopo piccole parti in tv e ruoli al cinema, nel 1987 sostiene il provino per il ruolo di Caroline Spencer (poi affidato a Joanna Johnson) per una nuova serie della CBS, Beautiful, inizialmente pensata per una breve durata. Non viene presa per il ruolo di Caroline, in compenso le viene offerta la parte di Brooke Logan. Una seconda scelta che la consacra a livello planetario, interpretando la partner di Ridge Forrester.

Vita privata: il marito e i figli

Nella vita reale, Katherine Kelly Lang è madre di tre figli, nonna, donna innamorata di un uomo più giovane di lei di 16 anni, il fidanzato Dominique Zoida, direttore marketing della CBS, rete che produce "Beautiful", molto sportiva e promotrice di diverse cause benefiche.

Katherine è stata sposata due volte, la prima con Scott Snider, da cui sono nati i primi due figli Jeremy e Julian. Poi dal 1997 al 2014 è stata legata a ad Alex D’Andrea, produttore cinematografico italo-americano, da cui è nata la figlia Zoe Katrina D’Andrea, che recentemente l’ha resa nonna per la seconda volta.