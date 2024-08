Kevin Costner a sorpresa a Taormina

Taormina - Apparizione a sorpresa del noto attore, Kevin Costner a Taormina. Dopo aver fatto un barca il giro delle Eolie, Costner è stato notato nel negozio di antiquariato di Antonio Lo Turco, ex presidente della fondazione Mazzullo e tra i proprietari del Mocambo, recentemente aperto come ritrovo boutique dagli stilisti Dolce e Gabbana. Stamattina il premio Oscar partirá per Berlino dove presenterá il suo ultimo film. Ad accogliere Costner nell'esercizio che si trova in corso Umberto è stata Olena Yurchenko, la responsabile delle vendite. E non è mancata una foto ricordo. Costner è a Taormina anche perchè Lo Turco è amico della press agent dell'attore