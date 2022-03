Kim Kardashian di nuovo nubile

Kim Kardashian è di nuovo nubile. Un giudice di Los Angeles ha infatti accolto la sua richiesta di non avere più lo stato civile di coniugata. Può lasciarsi quindi alle spalle il cognome da sposata, Kim Kardashian West e tornare quindi al suo, Kardashian. Durante l’udienza la Kardashian è apparsa in video conferenza mentre Kanye West era assente. La reality star e imprenditrice aveva presentato la richiesta qualche mese addietro mentre giorni fa aveva chiesto anche di accelerare la sua causa di divorzio, tuttora in corso.

La Kardashian ha chiesto il divorzio da West circa un anno fa. «Lo desidero davvero - si legge nei documenti legali - . Ho chiesto a Kanye di mantenere privato il nostro divorzio ma non ci è riuscito. Sta diffondendo un sacco di cattive informazioni riguardo questioni familiari private sui social media creando tanto stress emotivo». «Credo - sostiene la Kardashian - che un tribunale che mette fine al nostro matrimonio aiuterà Kanye ad accettare che tra di noi è finita». La coppia è stata sposata per sette anni e ha quattro figli. I termini del divorzio non sono stati ancora completamente definiti.