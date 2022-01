Tutti pazzi per le Air Max 95 di Kim Kardashian

Quanta influenza ha davvero Kim Kardashian con i suoi 282 milioni di follower su Instagram? Basti pensare che grazie a un post dove indossa un paio di sneakers Nike Air Max 95 per allenarsi, secondo Sole Supplier in soli 15 minuti dopo la pubblicazione, si è registrato un aumento del 210% della ricerca di "Air Max 95" e del 2400% di "Air Max 95 rosa", proprio il paio dell'imprenditrice americana.



Post Instagram di Kim Kardashian



La scelta della scarpa stupisce i follower di Kim Kardashian: è la prima foto pubblicata con un paio di sneakers Nike e non Yeezy (marchio dell'ex-marito Kanye West), dopo la separazione con il rapper imprenditore.



Nike Air Max 95



Questo modello di scarpa prende il nome della primissima Air Max lanciata nel 1987, che rende visibile all'esterno la tecnologia della camera d'aria già impiegata da Nike per ammortizzare le proprie scarpe da corsa. La '95 debutta appunto nel 1995: è la quarta scarpa della serie, rivoluzionaria nel design, perché la camera d'aria diventa visibile anche nella parte davanti dell'intersuola.





Le diverse fasce colorate si ispirano ai fasci muscolari del corpo, il logo è piccolino e ricamato sulla parte posteriore della sneaker. Viene riproposta nel 2020, con nuovi materiali, anche sostenibili, e gradazioni di colore originali.



Ormai questa scarpa non viene più commercializzata da Nike come runner, ma come sneaker per l'appunto: i modelli specifici per la corsa si sono evoluti e utilizzano nuove tecnologie. Tuttavia, le Air Max 95 possono essere utilizzate benissimo per fare esercizio, proprio come Kim Kardashian.