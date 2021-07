Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana e Michael Lewis sposi a Frascati

Kitty Spencer e Michael Lewis sposi a Frascati

La nipote di Lady Diana Kitty Spencere si è sposata a Roma: nozze da sogno nella villa dei Papi

Matrimonio top-secret a Roma per la nipote di Lady Diana, Kitty Spencer. Come vi avevamo già anticipato ieri, si vociferava che la nipote di Lady Diana avrebbe celebrato le nozze in Italia e così è stato. La discendente della nobile ed antica famiglia inglese si è unita in matrimonio con il milionario Michael Lewis, ieri sabato 24 luglio 2021. Le nozze tanto attese dovevano avvenire lo scorso anno ma poi sono rinviate a causa della pandemia da Coronavirus. Lady Kitty, erede in quanto a bellezza alla celebre zia, ha festeggiato l’addio al nubilato in una delle città a lei più care, Firenze. Insieme alle amiche di sempre, quelle con cui ha diviso gioie e dolori, postando sui social alcune foto della città toscana, prima di spostarsi a Roma, dove è stata immortalata dai paparazzi.

La nipote di Lady D sceglie Villa Aldobrandini

Dopo l’addio al celibato festeggiato a Firenze si è trasferita ieri a Roma per spostarsi poi a Frascati.

Una scenografia mozzafiato per Kitty Spencer, trent'anni, bionda, global ambassador di Dolce & Gabbana, e il top manager di 31 anni più grande di lei. La location dell’evento è stata Villa Aldobrandini, nota anche come Villa Belvedere, a Frascati, nei pressi della Capitale. Una scelta non casuale, dal momento che la cittadina laziale è gemellata con Windsor.



La celebre coppia del jet set internazionale ha scelto come location per lo scambio degli anelli Villa Aldobrandini a Frascati. Kitty è la figlia del fratello di Diana, Charles, nono conte Spencer. Il loro è uno dei casati più antichi del Regno Unito. Lady Kitty Spencer è arrivata presto a Villa Aldobrandini per prepararsi per le tanto attese nozze con l'imprenditore Michael Lewis, di 31 anni più grande di lei, divorziato e con tre figli. Si è sposato per la prima volta nel 1985, lui e la sua prima moglie hanno avuto 3 figli prima di divorziare. Michael ora gestisce la notevole ricchezza della famiglia Lewis ed è noto soprattutto per il suo ruolo con Foschini e come fondatore della società biotecnologica ProChon Biotech Limited.

Le STAR presenti al matrimonio

Tanti amici inglesi e americani, qualche celebrità internazionale come Andrea Bocelli, i suoi stilisti come sempre Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Lady Kitty Spencer è infatti testimonial mondiale del marchio Dolce & Gabbana ed in passato ha ricoperto la stessa veste per Bulgari Kitty Spencer.

Secondo le indiscrezioni, sarebbero stati invitati anche il principe Harry e Meghan Markle, che però sono da tempo in rotta con la royal family.