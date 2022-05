Kourtney Kardashian e Travis Barker matrimonio: terzo sì da sogno a Portofi

Kourtney Kardashian e Travis Barker matrimonio: è arrivato il terzo sì da sogno a Portofino

La socialite e il batterista si sono sposati domenica 22 Maggio, per la terza volta in meno di tre mesi. Per scambiarsi le promesse più scenografiche hanno scelto una villa in Liguria. I festeggiamenti sono andati avanti per tutta la sera, tra parenti e amici. I due avevano già pronunciato il sì a Las Vegas per poi renderlo ufficiale a Santa Barbara. Ora lo hanno fatto in grande stile, con l’amore della famiglia accanto, sulla terrazza del Castello Brown di Portofino. Un palcoscenico medievale per quello che sembra essere candidato a “matrimonio dell’anno”!

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati con abiti "riciclati"

I due, come riporta il sito Tmz, si sono detti sì a poche ore dalla consegna dei Grammy Awards, così anche i loro vestiti sono rimasti gli stessi dell’evento.

Niente abito bianco per la sorella di Kim, che ha optato per un total black a pantalone con tagli sui fianchi. Tutto in nero anche il batterista che indossava pantaloni e gilet scollato con un tocco di colore dato dal trench fucsia. Entrambi, indossando occhiali da sole scuri, hanno reso rock il matrimonio al quale avrebbero presenziato solo alcuni membri dello staff. Quanto si sia trattato di una scelta improvvisata non è dato saperlo. Quello che è noto è che i due avevano portato con sé una licenza matrimoniale e un testimone.

Si sono conosciuti durante una cena in compagnia di Jennifer Lawrence: poi, passo dopo passo, il rapporto tra Kourtney e Travis si è trasformato, diventando una vera e propria frequentazione, fino alla proposta di matrimonio dello scorso 18 ottobre: lo storico batterista dei Blink-182 si è inginocchiato di fronte alla dolce metà e le ha chiesto la mano, scatenando il countdown. Ma senza una data specifica.

Sono passati sei mesi da quando Barker aveva chiesto a Kourtney Kardashian di sposarlo. Con 6mila rose e un prezioso anello di fidanzamento, il batterista aveva fatto la proposta sulla spiaggia di Montecito, in California. Ora i due, che sono sempre apparsi più affiatati che mai, hanno pronunciato il fatidico sì.

Per Kourtney Kardashian, 42 anni, si tratta del primo matrimonio. Con il suo ex Scott Disick, con il quale ha avuto tre figli, non si era mai sposata. Travis Barker, 46 anni, è alle terze nozze: dopo il matrimonio di appena nove mesi con Melissa Kennedy, ha sposato Shanna Moakler, da cui ha divorziato dopo un paio d’anni.