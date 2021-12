Kung Fu Panda per Etro: si festeggia l'anno della tigre

Il 2022 secondo l'oroscopo cinese sarà l'anno della Tigre, il segno ribelle dello zodiaco, coraggioso e intraprendente. Inizierà il primo febbraio e darà il cambio all'anno del Bue. Per celebrare il Capodanno Cinese, la casa di moda italiana Etro ha pensato a una Capsule Collection, quindi a una piccola collezione, con cui festeggiare questo passaggio. Per l'occasione, Etro ha stretto una collaborazione con la casa produttrice DreamWorks Animation e ha decorato felpe, borsette, portacarte e molto altro con i personaggi del film d'animazione Kung Fu Panda.



Borsa Hobo mini, Etro



La collezione in edizione limitata, già disponibile sul sito di Etro e nelle boutique in Europa, Stati Uniti, Cina, Giapone e Singapore, si comopone reiterpreta il simbolismo della tigre in modo divertente, riprendendo le mosse di kung fu dei personaggi del cartone, come il panda Po, Tigre, Shifu, Gru, Mantide e Scimmia, decorando t-shirt, felpe, foulard.



Borsa a tracolla, Etro



E ancora borse, come la mini Hobo decorata con gli iconici motivi Paisley all over di Etro, impreziosita dalla stampa di Po, Tigre e degli altri personaggi. Insieme alla Hobo, gli altri modelli di borse disponibili sono la shopping bag e quella a tracolla, entrambe con stampa Paisley e persoanggi di Kung Fu Panda.



Cappello, Etro



C'è anche il cappello realizzato in tessuto tecnico e decorato con il ricamo applicato di Maestra Tigre. Perfetto per le giornate di pioggia: da aggiungere alla lista di cappelli perfetti per l'inverno 2021/2022.



Pochette Paisley, Etro



Gli accessori e i capi che compongono la collezione sono davvero molti: carinissimo il portachiavi, ma anche le camicie Benetroessere a righe con effetto acquarello rosse, azzurre e verdi, a maniche corte e a maniche lunghe. Ce n'è per tutti i gusti: dal portamonete fino al porta airpods. Potete scoprire la collezione esclusiva qui.