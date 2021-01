L’abito da sposa perfetto: come sceglierlo in base all’età.

L’amore arriva, si sa proprio quando meno l’aspetti e con lui anche il matrimonio. Ma attenzione, esiste l’abito da sposa in base all’età perfetto per ogni fase della vita. Capire qual è l’abito da sposa che fa per noi non è facile, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, dalla forma del nostro corpo alla carnagione e ai nostri colori naturali, dall’altezza della sposa al tipo di cerimonia, dall’età all’acconciatura e non solo. E voi siete proprio sicure di sapere quale è il modello che fa per voi?



Sono ormai sempre di più le donne che decidono di fare il grande passo in età diverse da quelle canoniche. Se in passato le nozze venivano celebrate a vent’anni e spesso anche appena compiuta la maggiore età, oggi ci si unisce in matrimonio per la prima volta quasi sempre nella fascia d’età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Non è difficile comprendere il motivo per cui il “sì” arrivi sempre più tardi: si studia di più e soprattutto si raggiunge tardi l’indipendenza economica e la possibilità di permettersi i festeggiamenti e un nido dove vivere insieme. Ecco perché trovare un abito nuziale che sia più adatto al proprio modo di essere donna è essenziale. Da qui nasce l’esigenza di vestiti da sposa per ogni età, adatti a qualsiasi contesto. Ma checché ne dica l’anagrafe, la scelta dell’abito da sposa è difficile per tutte. Ma quale è il modello perfetto per ogni età? Un modo per chiarirsi le idee? I modelli dei bridal dress possono essere davvero infiniti: lunghi, corti, asimmetrici e ancora, a principessa, a sirena o ad “A”, ma… per ognuna di noi esiste l’abito da sposa in base all’età.



Puntare sui vestiti più adatti per ciascuna fase della vita.

Dobbiamo pensare alla frenetica società di oggi dove i matrimoni in giovane età sono sempre più rari o dove l’amore arriva dopo gli anta, quando magari non ci si spera più. Così, anche la ricerca e la scelta dell’abito dei sogni diventa ancor più importante ed è bene seguire i giusti consigli.

Come scegliere l’abito da sposa in base all’età: qui di seguito una piccola raccolta e un vademecum con gli abiti da sposa ideali a 20, 30, 40 e 50 anni (o giù di lì).

L’abito da sposa perfetto a 20 anni

L’età in cui non ci sono mezze misure. Quella in cui il matrimonio è ancora un sogno adolescenziale, che si avvera subitaneo e porta con sé il carico dell’aspettativa – o del colpo di testa. La parola d’ordine, per le spose che hanno dai 18 ai 28 anni, è osare. Con un occhio sempre attento alle tendenze: le spose della Gen Z possono puntare su tessuti ricercati come tulle e pizzo, spaziare con lunghezze, tagli, volumi e brand originali. Un mini abito (Reformation), oppure un maxi dress con le maniche da odalisca (Atelier Emé), ad esempio. Imprescindibile, per chi è attenta allo stile, un tocco vintage: un velo ricamato che sembra uscito dal baule della nonna, che apprezzerà (Luisa Beccaria Bridal), una gonna a corolla, una accessorio per capelli retro.

L’abito da sposa perfetto a 30 anni

Le Millennial hanno le idee chiare. E la scelta dell’abito da sposa a 30 anni riflette il loro stile di vita: limpido, attento, pulito. A quest’età è più facile conoscere i propri punti di forza e di debolezza, e la scelta dell’abito da sposa deve necessariamente valorizzare i primi. Sì ad abiti sottoveste scivolati (Savannah Miller), linee morbide a sirena (Viktor&Rolf Mariage) e strascichi proporzionati. Il focus è tutto sui dettagli: spalle decorate (Jesus Peiro), scolli ricercati all’americana (Galvan) o profondi a V. Un abito da sposa semplice, da accessoriare con personalità, con un paio di maxi orecchini o una borsa gioiello. La parola d’ordine? Minimalismo.



L’abito da sposa perfetto a 40 anni

Una volta varcata la soglia degli -anta, all’altare si susseguono mamme, ex mogli, oppure single incallite: in ogni caso, donne emancipate per cui il matrimonio spesso è il coronamento di un sentimento, più che una necessità. Un messaggio romantico da esaltare con abiti da sposa atti allo scopo: attenzione massima alla qualità e ai tessuti, meglio se rigidi come il mikado, che donano struttura e sobrietà (parola d’ordine). I modelli? Chi è stufa del classico abito può puntare sulla jumpsuit (Theia Bridal). Per tutte le altre, volumi a trapezio, maniche lunghe ed effetti vedo non vedo. Lo scopo è distinguersi?



L’abito da sposa a 50 anni (e oltre)

Scegliere l’abito da sposa in base all’età a 50 anni (e oltre) sembra un’impresa ardua, ma invece non lo è affatto. Le donne mature devono semplicemente lasciarsi guidare dall’istinto, senza dimenticare mai una buona dose di ricercatezza.

Gli abiti da sposa più adatti a chi ha più di 50 anni? Longuette, scivolati, tailleur. Classico, con un twist: le maniche di pizzo (St. Patrick), il taglio monospalla (Sophie et Voilá), la giacca abbinata per nascondere qualche piccolo segno di cedimento (Le Spose di Giò). Rinunciare per forza al bianco? No, ma è questo il momento della vita in cui puntare sul colore. Pastello o acceso (Pronovias), a seconda del carattere.