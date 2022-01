L'anno della Tigre secondo Gucci: la nuova collezione

Non solo Etro, anche Gucci festeggia il Capodanno cinese dedicando un'intera collezione al prossimo segno dello zodiaco: la Tigre. Simbolo di coraggio e forza, è un segno di buon auspicio che le maison di moda non si astengono da celebrare. Soprattutto per l'importanza che il mercato cinese rappresenta per loro. Ecco allora che borse, scarpe e capi di abbigliamento si decorano con la nuova stampa tigre.



Gucci Tiger, foto di Angelo Pennetta



La campagna pubblicitaria scattata da Angelo Pennetta ritrae modelli e tigri in contesti domestici e di salotto dallo stile retrò: insieme si adagiano sul divano e prendono il tè. Tutta la collezione speciale reinterpreta l'iconica stampa Flora, disegnata da Vittorio Accornero negli anni '60, interpreta con l'aggiunta di elementi naturali e appunto con al grafica della tigre, animale già amatissimo dal Direttore Artistico di Gucci, Alessandro Michele.



Borsa shopping Gucci Tiger



Le borse sono il punto di forza di questa collezione che si compone di borse Horsebit anche nella versione irresistibilmente mini, Jackie 1961, ma anche borsoni con stampa GG e logo "Gucci Tiger", insieme agli zaini.



Gucci Tiger felpa con GG e cappuccio



La collezione si compone anche di un'importante parte di pret-a-porter, dove la stampa tigre si presenta all-over sulla collezione. Capi di outwear, denim, cardigan, abiti, t-shirt e felpe sono immancabili, tutti proposti nelle diverse combinazioni del logo Gucci.



Orologio G-Timeless



La collezione si estende anche agli accessori, agli orologi preziosi di Gucci, come il modello G-Timeless, disponibile con stampe diversissime a seconda dei gusti. E ancora occhiali da sole e molto altro che potete già acquistare sul sito ufficiale di Gucci.