"L’arte della gioia", diventa una fiction, per la regia di Valeria Golino

Bagheria, Palermo - ‘L’arte della gioia’ di Goliarda Sapienza diventerà una sere tv per Sky Atlantic. Il romanzo è noto per i numerosi rifiuti di pubblicazione in Italia, purtroppo, a causa degli argomenti scomodi narrati con schiettezza. Il raggiungimento della fama mondiale ha convinto a farne un progetto seriale.

Alla regia Valeria Golino che ha firmato anche la sceneggiatura scritta con Francesca Marciano, Valia Santella, Luca Infascelli e Stefano Sardo. L’attrice e regista napoletana ha inoltre rivelato di aver conosciuto personalmente a 18 anni l’attrice e scrittrice del romanzo, ora trasposto per lo schermo.

“Ci siamo incontrate sul set di un film di Cinto Maselli, – racconta Golino – lei al tempo stava scrivendo questo libro e io non lo sapevo. Mi sono resa conto che fosse una storia troppo vasta per rimpicciolirla in un film e da subito ho pensato ad una serie tv”. Le riprese della fiction, che sarà ambientata nella Sicilia del Novecento, sono iniziate a metà settembre a Catania per poi spostarsi a Palermo. Oggi il set è stato allestito presso la Villa Valguarnera, a Bagheria, in provincia di Palermo.

Il lavoro tratterà la vita avventurosa di Modesta, che sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta all’autodeterminazione e uscirà nel 2023 su Sky Atlantic e in streaming su Now tv.