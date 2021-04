Anna, l'astronauta russa ha ispirato la nuova Barbie

Barbie ha creato una bambola a immagine di Anna Kikina, 36 anni, l'unica donna inserita nel team di cosmonauti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. Lo ha detto alla TASS il servizio stampa della società russa Mattel. Anna ha due lauree all’Università di Novosibirsk, in ingegneria e in economia.

“Barbie presenta una bambola che incarna l'immagine di Anna Kikina, l'unica donna nel team di cosmonauti di Roscosmos”, ha riferito la società. La nuova bambola sarà disponibile in due versioni: in uniforme da pilota e con la tuta spaziale.

Kikina ha sottolineato in un'intervista che la bambola “mostra chiaramente che chiunque voglia e sia disposto a realizzare i propri sogni ha l'opportunità di diventare un astronauta”. “Tuttavia - ha aggiunto -, non tutte le ragazze che giocano con una Barbie come questa vorranno necessariamente diventare astronaute”.

Anna Kikina è l'unica donna nel team di cosmonauti di Roscosmos dal 2016. Kikina dopo dieci anni d’attesa compirà il primo volo l’anno prossimo sulla stazione Iss. La prima cosmonauta donna a ispirare una bambola per bambini fu Valentina Tereshkova, che volò in orbita nel 1963.