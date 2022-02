L'attore Alessio Boni a Ragusa Ibla

Ragusa - “La Sicilia continua a stupire”. L'attore Alessio Boni (Sarnico, 1966) è stato in vacanza a Ragusa Ibla. Impegnato nella tournèe teatrale con il suo Don Chisciotte e le lezioni con gli studenti, l’attore bergamasco si è diviso tra Messina, Catania, Siracusa, e ha approfittato della permanenza in Sicilia orietanle per fare una capatina a Ragusa.

L’attore ha esordito a teatro nel 1988 e al cinema nel 1990. Il primo riconoscimento importante della sua carriera è stato il Nastro d’argento come miglior attore protagonista per “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana (del 2003). Il suo ultimo lavoro è stato il film per la tv “Yara”, sempre di Giordana, uscito nel 2021, nella parte del colonnello Vitale. Durante la pandemia Covid ha avuto due figli con la moglie Nina Verdelli.