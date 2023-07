L'attore Luigi Fedele in vacanza a Scicli

Scicli - Ha appena 25 anni Luigi Fedele ed è in vacanza a Scicli.

Pisano, classe 1998, Luigi Fedele si è fatto conoscere per il ruolo di Ferro nel film Piuma, regia di Roan Johnson. In realtà, il suo esordio cinematografico risale a diversi anni prima: nel 2010, a soli 12 anni, è nel cast di La pecora nera, opera prima di un maestro del teatro italiano, Ascanio Celestini. L’anno dopo aver preso parte a La pecora nera, in concorso a Venezia, è nel cast del film “Cavalli” di Michele Rho, nei panni di uno dei due protagonisti da bambino. Nello specifico, veste i panni di Alessandro/Vinicio Marchioni da giovane. Ancora una volta l’attore torna a Venezia, stavolta nella sezione ‘Controcampo italiano’. Nel 2012 recita nella serie TV “A fari spenti nella notte”, diretto da Anna Negri. Il suo ruolo più importante è, come detto, quello di protagonista del film ‘Piuma’, uscito nel 2016 e girato da Roan Johnson. Al suo fianco, un’altra giovanissima attrice molto apprezzata, Blu Yoshimi. La pellicola viene presentata in concorso a Venezia e il cast nella sua interezza ottiene il Premio Pasinetti. Poi veste i panni di Guido, ragazzo con sindrome di Asperger, nella pellicola Quanto basta, uscita nel 2018, per la regia di Francesco Falaschi. Ed è in Io ti cercherò, in onda nl 2020 su Rai 1.

Ha recitato infine ne La notte più lunga dell'anno, regia di Simone Aleandri (2022), e in Rapiniamo il duce, regia di Renato De Maria (2022).