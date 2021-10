L'attrice Ho Yeon Jung di Squid Game è la nuova testimonial Louis Vuitton

Un'altra contaminazione tra il mondo di Netflix e il mondo della moda. Dopo la collaborazione di Stella McCartney con la serie Netflix Sex Education, la stella della popolarissima serie distopica "Squid Game", prodotta da Netflix e in tendenza tra i contenuti più visti al momento, è stata scelta da Louis Vuitton come brand ambassador.



Ho Yeon Jung in Squid Game



L'attrice esordiente Ho Yeon Jung, la numero 067 di Squid Game (nella serie tv ad ogni personaggio viene associato un numero riportato sulla tuta verde) è un volto già noto al mondo della moda. L'abbiamo vista sfilare e posare per le campagne di Chanel, Fendi, Schiaparelli, Miu Miu e per lo stesso Louis Vuitton in una campagna del 2017. Nel 2019 vince il premio "Asian Star Award" agli Asian Model Awards.



Ho Yeon Jung testimonial di Louis Vuitton



L'annuncio di questa preziosa nuova acquisizione è stato dato sui social. Il direttore creativo Nicolas Ghesquiere ha così commentato il post di Instagram: "Mi sono innamorato istantaneamente del suo talento e della sua fantastica personalità, e non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo del viaggio che abbiamo cominciato qualche anno fa da Louis Vuitton".



Ursula Corberò per Loewe



Non è la prima attrice lanciata da Netflix di cui una casa di moda si innamora. Ricordate Ursula Corberò della serie "La casa de papel"? E' la testimonial della campagna autunno Inverno 2021 di Loewe, il brand spagnolo a capo del gruppo LVMH.



Anche Millie Bobby Brown di "Stranger Things" ha posato per Moncler, Pandora, Calvin Klein ed è ora testimnial di Vogue Eyewear.