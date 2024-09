Noto - L'attrice inglese Angela Dixon è in vacanza a Noto. Angela è nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel thriller d'azione di Howard Ford "Never Let Go", dove ha incantato pubblico e critica con la sua interpretazione "potente" e degna di un Oscar nei panni di una madre single che lotta contro ogni avversità per salvare il figlio rapito.

Ha recitato, fra le altre pellicole, in Scomparsa nel nulla, Black Site, Dead End, A Dark Reflection, The Lockdown Hauntings.