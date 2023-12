L'attrice Whoopi Goldberg in vacanza tra Noto e Siracusa. FOTO

Noto - La star di Hollywood, l'attrice Whoopi Goldberg è stata a Noto ospite dell'artista Sergio Fiorentino.

News Correlate Whoopi Goldberg a Siracusa

Gentile, disponibile con i fan, affascinata da Ortigia, dalla Cattedrale e da Santa Lucia. L’attrice americana Whoopi Goldberg è rimasta affascinata dal centro storico, visitato anche con un mini tour in Ape Calessino. Per la diva, protagonista di Sister Act, Ghost e vincitrice dei più prestigiosi premi del cinema mondiale, anche una visita anche all’Antico Mercato.

L'altra sera, inoltre, ha cenato in un noto ristorante di Ortigia. L’attrice statunitense si trova in questi mesi in Italia per girare a Recanati Leopardi & Co, pellicola della regista Federica Biondi. Ne sta approfittando per girare l’Italia, da cui- racconta attraverso Instagram- è rimasta letteralmente incantata. Chi l’ha incontrata in giro per il centro storico di Siracusa racconta della sua gentilezza e della sua disponibilità a posare per selfie, a firmare autografi, con quella semplicità che caratterizza solo i grandi.