L'ex Vescovo di Noto Antonio Staglianò celebrerà i funerali di Eleonora Giorgi

Roma - A celebrare oggi i funerali di Eleonora Giorgi, morta lunedì 3 marzo a Roma, sarà il vescovo Antonio Staglianò. Le esequie oggi alle ore 16 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.

Il vescovo Staglianò nasce a Isola di Capo Rizzuto il 14 giugno del 1959. A Crotone frequenta le scuole medie al seminario, proseguendo poi la sua formazione al seminario di Saronno, parte dell'arcidiocesi di Milano.

Nel 1984 diventa presbitero, mentre nel 1986 ottiene il dottorato in teologia fondamentale; nel 1995 si laurea in filosofia all'Università della Calabria.

Papa Benedetto XVI lo nomina "adiutor secretarii specialis" alla XI assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. Sempre da Benedetto XVI arriva nel 2009 la nomina a vescovo di Noto, mentre nel 2022 Papa Francesco lo nomina presidente della Pontifica accademia di teologia. Mentre è nel 2024 Baldassare Reina, vicario generale della diocesi di Roma, lo nomina rettore della basilica di Santa Maria in Montesanto.

Staglianò è promotore della pop theology, che cerca di raccontare il cattolicesimo con un taglio più moderno e vicino alle tendenze contemporanee. A dimostrazione di questo, nel 2018 fu proprio il vescovo di Noto ha dedicare una canzone rap a Chiara Ferragni e Fedez, che l'anno successivo si sarebbero sposati proprio nella sua cattedrale. Ma la passione musicale di Staglianò va anche oltre: il monsignore, infatti, si lancia spesso in esibizioni canore durante le messe, come dimostrano le sue esibizioni di "Esseri umani" o di "Occidentali's karma". Non a caso il vescovo è stato ospite anche de "La Vita in Diretta", dove ne ha approfittato per dimostrare le proprie doti da cantante provetto. Staglianò è anche molto attivo sui social, dove aggiorna costantemente i suoi follower.