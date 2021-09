L'esclusiva collezione "Nude" di Louboutin per Mytheresa

Nel 2012 un'azienda olandese mette in commercio una scarpa con tacco altissimo e suola rossa. Christian Louboutin, che sulla suola rossa ha costruito la propria riconoscibilità, la cita per contraffazione. Dopo lunghe vicessitudini, la suola rossa viene dichiarata a tutti gli effetti un marchio legittimamente registrato. E se Louboutin resta l'unico brand di scarpe a poter disegnare tacchi vertiginosi con suole laccate di rosso, Mytheresa è l'unico rivenditore a poterli vendere nella nuovissima versione "Nudes".



Christian Louboutin x Mytheresa



Non si tratta della prima collaborazione in esclusiva tra Louboutin e Mytheresa. Vi avevamo già consigliato la capsule speciale di infradito per l'estate 2021. La nuova collezione "Nudes" in vendita sul sito officiale mytheresa.com comprende pumps di pelle con tacchi alti 12 e 10 cm, sneakers di pelle e slippers in suede, tutte disponibili in una scala di sfumature che parte dal colore cioccolato, passa per il caramello e finisce con l'ecrù.



Pumps Kate, Christian Louboutin x Mytheresa



Il modello altissimo si chiama "So Kate": presenta una scollatura sinuosa, punta affusolata, tacco a spillo e tomaia in morbidissima pelle di agnello. La versione con tacco più basso, oltre ai due centimetri, perde anche il rafforzamento "so" nel nome: il modello "Kate" non ha nulla da invidiare all'altezza delle cugine e forse ne guadagna di comodità.



Sneakers Fun Vieira, Christian Louboutin x Mytheresa



Le sneakers Fun Vieira hanno un design molto semplice: la punta è tonda, l'allacciatura è con stringhe, la tomaia è rivestita di pelle liscia alternata a dettagli in suede sulla parte posteriore della scarpa.





Slippers Navy Coolito, Christian Louboutin x Mytheresa



Per concludere un'elegante slipper (il nome rimanda alla forma simile a quella della pantofola da casa), rivestita in morbido suede con fodera in pelle di agnello. Sulla tomaia è presente il ricamo del logo "Louboutin".