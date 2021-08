L'ex calciatore Edgar Davids in vacanza in Sicilia

Cefalù - L’ex calciatore olandese Edgar Davids (Paramaribo, 1973) è in vacanza in Sicilia, e segnatamente a Cefalù. Davids ha giocato come centrocampista in diversi top club europei: dall’Ajax al Barcellona passando per Milan, Inter e Juventus. Nel suo palmarès vanta diversi trofei nazionali ed internazionali. Dal 2013 è ambassador nel mondo della Juventus. Oggi è allenatore e dirigente sportivo.