L’ex showgirl catanese Rosaria Cannavò è mamma

Roma - E’diventata mamma per la prima volta ed è “pazza” di felicità. Rosaria Cannavò, 40 anni, ex showgirl, oggi conduttrice, influencer e digital creator di origini catanesi, ha dato alla luce Atena, una bella bimba dai capelli bruni e dalle guance rosa e paffute. La gioia è anche di Francesco Casagrande, fisioterapista di molti vip con studio a Roma, che divide la sua vita con la Cannavò ormai da alcuni anni.

La piccola è nata lo scorso 25 giugno nell’ospedale Fatebenefratelli con mamma Rosaria che, fino a poco prima del parto, non si è sottratta al racconto social di questa gravidanza tanto attesa.

Rosaria Cannavò, dopo aver partecipato a diverse trasmissioni Mediaset come valletta o ballerina, ha lavorato per un periodo a Sky in veste di “meteorina”. Qualche anno è stata tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. In passato è stata legata agli ex calciatori Antonio Cassano, con cui si trasferì per un breve periodo in Spagna, e Christian Panucci; poi il matrimonio, durato alcuni anni, con l’imprenditore Andrea Berti e una parentesi di vita a Lugano.