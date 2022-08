Sabrina Ghio si è sposata con Carlo Negri

L’ex tronista Sabrina Ghio ha coronato il suo sogno d’amore con Carlo Negri. Dopo la delusione di Uomini & Donne, la ragazza ha incontrato il neo-marito al di fuori del mondo dello spettacolo e finalmente si sono detti “sì”.

La prima cerimonia è stata in Comune con un gruppo ristretto di amici e parenti e sabato scorso si è tenuta la grande festa. Non solo a Venezia con le nozze da favola di Federica Pellegrini e Matteo Giunta anche in Puglia si coronava un altro sogno d'amore e sonutose..

Sabrina Ghio l’ex tronista di Uomini e Donne, infatti ha sposato Carlo Negri per la seconda volta dopo il rito civile celebrato lo scorso giovedì. La sposa ha dedicato l’intero weekend ai festeggiamenti e ha sfoggiato tre nuovi look total white, dal maxi abito principesco per salire sull’altare al completo con crop top per il brunch della domenica.

Sabrina Ghio, i tre abiti da sposa per il secondo matrimonio

Ormai tra le star spopola la moda del doppio matrimonio: dopo una cerimonia con rito civile giovedì 25 agosto, Sabrina Ghio ha sposato di nuovo Carlo Negri con una sontuosa cerimonia in compagnia di parenti e amici. Le celebrazioni sono continuate fino a notte fonda tra brindisi e danze in una lussuosa tenuta pugliese, mentre il giorno dopo non è mancato il brunch per chiudere il weekend all'insegna dell'amore. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex ballerina di Amici ha scelto uno stile fiabesco per il nuovo abito da sposa, anche se durante il terzo giorno di festeggiamenti ha lasciato spazio alla comodità dicendo addio ai tacchi.

Le prime nozze in comune di Sabrina Ghio

Il weekend di nozze di Sabrina Ghio e Carlo Negri è iniziato giovedì in Puglia con un matrimonio in comune, in occasione del quale i neo-coniugi non hanno esitato a immortalare in primo piano le fedi portate all'anulare sinistro. La sposa ha sfoggiato un abito corto con maxifiocco sulla vita e sandali alla schiava firmato Atelier Emé. Di sera la coppia di novelli sposi ha festeggiato con amici e parenti ballando la pizzica sotto le stelle: la festeggiata ha cambiato look optando per un abito in pizzo lungo a balze dello stesso brand. Con loro era presente anche la prima figlia della ballerina, Penelope, nel ruolo della damigella d'onore, e la piccola Mia, nata a giugno.

La Ghio sorprende tutti, dopo aver celebrato la cerimonia civile e aver ricevuto i suoi ospiti nell’esclusivo Borgo Egnazia, a Fasano, tiene un nuovo rito all’aperto, con presenti tanti e famigliari e amici, sempre in terra pugliese. Con indosso uno splendido abito bianco abbellito dal corpetto e le maniche in pizzo e velo appuntato in testa, Sabrina si sposa nuovamente. Arriva all’altare con la primogenita, che ha un vestito abbinato a quello della madre.

L'arrivo sull'altare è stato sontuoso con una creazione principesca e romantica: maxi gonna di raso con lo strascico, corpino in pizzo a collo alto dalle trasparenze audaci e spalline imbottite. Sabrina non ha rinunciato al lunghissimo velo di tulle, lo ha applicato a uno chignon tirato dall'animo bon-ton. Ad accompagnarla lungo la navata è stata la figlia Penelope, che per l'occasione le ha "copiato" il look tra pizzo, fiori tridimensionali e acconciatura raccolta.

L’influencer per la festa cambia ancora abito e mette un capo monospalla scivolato. Anche la piccola Penelope ha un altro look. Il ricevimento è curato in ogni dettaglio: tra balli sfrenati e brindisi tutti si divertono un mondo.