L'ex velina Shaila Gatta e l'eruzione dello Stromboli

Isole Eolie - Quando si dice la foto giusta al momento giusto. Shaila Gatta (Aversa, 1996), velina del Tg satirico Striscia La Notizia, è in vacanza alle Isole Eolie e stava posando per uno shooting fotografico in barca quando lo Stromboli ha deciso di esibirsi in una magnifica eruzione. Lei ne ha approfittato per una foto mozzafiato.