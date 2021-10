L'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mantovani in vacanza a Scicli

Scicli - Ottobre, tempo di vacanza anche per i politici. Mario Mantovani (Arconate, 1950), già vicepresidente della Regione Lombardia ed ex eurodeputato, è stato in vacanza a Scicli nei giorni scorsi insieme alla famiglia.

Mantovani è stato sottosegretario alle Infrastrutture, sindaco di Arconate e consigliere regionale.