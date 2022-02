L'imitatrice Emanuela Aureli in vacanza a Scicli

Scicli - Avvistata prima al Chiosco della Fontana, poi dentro il commissariato di Montalbano al piano terra del Municipio. L'imitatrice Emanuela Aureli (Cesi, Terni, 1973) è in vacanza a Scicli.

Emanuela ha esordito in tv nel 1992 con La Corrida, partecipando poi a diversi programmi della Rai: Stasera mi butto…e tre! su Rai 2, I Cervelloni su Rai 1 e Su le mani (Rai 1) nel 1996. Dal 1996 al 1998 è stata ospite fissa di Domenica In e nel 1999 a Sanremo Estate. Emanuela è stata anche in radio con Il programma lo fate voi di Radio 2.

Altra sua apparizione importante a Buona Domenica (dove rimane fino al 2006). L’imitatrice è stata nel cast di alcune fiction come quella di Carabinieri 4 su Canale 5.Nel 2009 ha partecipato alla quinta edizione di Ballando con le stelle e poi a Tale e Quale show, La terra dei cuochi e Il cantante mascherato nel 2020.

Emanuela è diventata famose per aver fatto l’imitazione di numerose donne famose tra le quali citiamo Barbara D’Urso, Milly Carlucci, Tina Cipollari, Loredana Bertè, Elisa Isordi, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Arisa, Valeria Marini, Lucia Azzolina.