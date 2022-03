L'irresistibile ascesa del "Povero gabbiano" su Tik Tok. VIDEO

Nulla di nuovo sotto il sole, se è vero che Cucurrucucu parla di una colomba morta. E' la "colomba triste" del cantautore messicano Tomás Méndez (1954) poi citata da Franco Battiato ne La Voce del Padrone (1981).

Una follia social. Tutti la cantano, anche i bambini. Tutti hanno imparato il testo ma soprattutto un verso di quel pezzo "Tu Comm'a Mme" che il cantante neomelodico catanese Gianni Celeste incise più di 30 anni fa. Ed è bastata una pubblicazione su Tik Tok per far diventare quel pezzo un tormentone, e in particolare la frase "Povero gabbiano che hai perduto la compagna" sta spopolando sui social cantata soprattutto dai giovani. Nella classifica del popolare sociale network, frequentato proprio dai giovani, il pezzo di Celeste è arrivato quasi in vetta: è secondo soltanto a "Brividi" di Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo.

Gianni Celeste (nome d'arte di Giovanni Grasso), 57 anni, molto conosciuto nell'ambiente dei neomelodici, ha raccontato di essere grato al figlio Filippo per questo ritrovato successo: è stato lui, che collabora con il padre, ad iscrivere il cantante su Tik Tok facendolo diventare "virale".

“Buongiorno amici, nelle classifica delle 50 canzoni più ascoltate in Italia, al secondo posto Tu comm’a mme. In tanti la conoscete come Povero gabbiano”, ha scritto orgoglioso il cantautore sul proprio profilo Facebook. Il brano infatti si trova al momento al secondo posto delle Virale 50 Italy su Spotify, con 723.184 streams nel momento in cui scriviamo. Ma è su TikTok che sta registrando un successo clamoroso: l’audio infatti è già stato utilizzato 60.6mila volte con video che arrivano anche 4.000.000 di visualizzazioni.

Il cantante neomelodico ha annunciato che tra qualche settimana lancerà una nuova versione del brano con un nuovo arrangiamento.