L'Isola dei Famosi, Mediaset vuole il divo turco Yaman

Da settimane si rincorrono le voci su chi sarà l'inviato della prossima edizione de L'Isola dei Famosi e il nome più accreditato, ma non ancora ufficiale, è quello di Can Yaman, sembra che Mediaset lo stia corteggiando. L'attore turco conosciuto in Italia grazie ai suoi ruoli nelle soap Bitter Sweet – Ingredienti d'amore e soprattutto DayDreamer-Le ali del sogno dove interpreta il protagonista Can Divit, tuttora in onda, il sabato pomeriggio sulle reti Mediaset, ha conquistato tanti telespettatori.

Era lo scorso anno quando si è cominciato a parlare della partecipazione di Yaman, come inviato, all'Isola dei Famosi: poi il Covid 19 e, quindi, tutto era tramontato. Anche se, dicono i bene informati, il divo delle soap opera avrebbe rifiutato l'invito. Il programma partirà il 2 aprile e ci sarebbe anche il divo protagonista di Day Dreamer, l'attore Turco,Can Yaman.

Can Yaman e il cachet “esoso”

Si parla e di un cachet di 200 mila euro, importo che si avvicina a quello che l'attore avrebbe chiesto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Visto che il Grande Fratello Vip è stato posticipato a febbraio 2021 ecco che arriva l'Isola dei Famosi. Covid permettendo, l'inizio è previsto in primavera, il 2 aprile. Al posto della Marcuzzi, alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Ma tutti i riflettori sono puntati sul divo del momento: l'attore turco Can Yaman, protagonista di DayDreamer che Mediaset vorrebbe fortemente nel Cast.

Dall’Honduras alle Canarie

Dalla storica location in Honduras, il programma si trasferirà in Europa, nelle isole Canarie e la motivazione sta nella necessità di far viaggiare, causa pandemia, i naufraghi il meno a lungo possibile. Si parla anche di far trascorrere un periodo di quarantena come è stato per le edizioni di Temptation Island.

La produzione sta lavorando per l'Isola dei Famosi 2021, anche se bisognerà capire bene a che punto sarà la pandemia. I bene informati, e vicini a Mediaset, dicono che l'Isola dovrebbe partire dal 2 aprile.

Che il divo Turco sarebbe disposto a lasciare, almeno per il momento il suo percorso artistico di attore per partecipare al reality L'Isola? C’è chi dice di sì e che, invece, dubita di questo. Staremo a vedere, naturalmente le fan non aspettano altro.