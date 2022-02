L'omaggio di Sanremo a Mattarella ricordando il concerto di Mina

Sanremo - C'era anche Sergio Mattarella a Bussoladomani nel 1978, il 23 agosto, per lo storico ultimo concerto dal vivo di Mina. Il teatro tenda di viale Kennedy a Lido di Camaiore fu la scena dell'ultimo live della Tigre di Cremona: un evento entrato nella storia della musica. E stasera Amadeus dal palco dell'Ariston di Sanremo ha ricordato quell'evento, per omaggiare il giorno del giuramento di Mattarella come Presidente della Repubblica. L'Orchestra della Rai ha intonato Grande, grande, grande per salutare Mattarella.

«Oggi come tutti sapete è un bel giorno per il nostro paese, per la Repubblica Italiana» il ringraziamento di Amadeus e la dedica con Grande grande di Mina: «Lei ha assistito con il fratello Piersanti all’ultimo concerto di Mina a Viareggio».

«Vorrei in modo irrituale rivolgermi a lei per augurarle buon lavoro» ha esordito Amadeus. Lo ha ringraziato: «Oggi ha ricordato la bellezza della cultura del teatro e della arti». La scaletta lo segnalava in apertura, il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2022, poco dopo le 20:55 è salito sul palco scenico dell’Ariston e ha aperto così. Dopo il messaggio, l’orchestra ha suonato Grande grande di Mina: «Lei ha assistito con il fratello Piersanti all’ultimo concerto di Mina a Viareggio». Il fratello vittima della mafia.