L’oroscopo di San Valentino 2021: segno per segno

Ebbene sì, ci risiamo tra poche ore è di nuovo San Valentino. Lo so, molti di voi avrebbero desiderato per questo San Valentino 2021 una cena a fuori a lume di candela, oppure un bel film romantico al cinema e una passeggiata sotto le stelle, ma visto che anche quest’anno non sarà possibile, non penserete mica che questo San Valentino 2021 possa essere trascorrere senza amore??

Preparatevi perché tra pizze surgelate del discount, cene da asporto e messaggi cantati o cene improvvisate a 4 mani, questo 14 febbraio potrebbe essere davvero indimenticabile. Auguri!

NB. Il giorno più romantico dell'anno può tranquillamente essere festeggiato in modalità Me, Myself and I

Mentre il Sole si trova nella casa dell'Acquario, segno votato all'indipendenza (il suo motto, citando i Queen, potrebbe essere I want to break free), San Valentino 2021 porta una ventata di brio e positività in un periodo per molti versi ancora critico, causa pandemia, distanziamento e crisi economica. Ma San Valentino non è solo come l'occasione ideale per dimostrare alla propria dolce metà quanto la si ama, ma anche e soprattutto per mettere in pratica il self-love, nel caso in cui questo 14 febbraio siate single. Ricordate che, essendo Mercurio retrogrado fino al 20 febbraio, dovrete moderare l'istinto a dire subito quello che pensate a chi vi sta vicino (in primis al vostro amore): un bel respiro prima di comunicare i pensieri esplosivi è più che mai raccomandato. Il fatto che la Luna, il 14 febbraio, sosti nel segno dello Scorpione si tradurrà in un erotismo senza precedenti, da esplorare e vivere senza inibizioni.

Ecco l'oroscopo astrologico per San Valentino 2021.

San Valentino 2021, l'oroscopo segno per segno



Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Sei in un momento di serenità, con il sole che continua a illuminare la tua undicesima casa, stimolando il tuo desiderio di socialità. Se sei single, potresti voler spezzare la routine e organizzare una gita fuori porta con gli amici. Se sei in coppia, invece, potresti aver voglia di fare una dichiarazione romantica al tuo partner, lasciando fluire le emozioni-



Toro (20 aprile - 20 maggio)

Quanto romanticismo nel tuo San Valentino! La Venere in Ariete ti incoraggia a inseguire i tuoi desideri, contagiandoti con un'energia nuova e infondendoti grandi dosi di coraggio. Un consiglio: ok i grandi gesti, ma evita la pesantezza e non trascurare il divertimento. Da sola o in due.



Gemelli (21 maggio - 20 giugno)

Quando si tratta di amore, hai sempre un'ottima capacità di vedere le cose in prospettiva. Il che vale anche per questo San Valentino. Se sei single, preparati a belle soprese perché la fortuna e il romanticismo sono dalla tua parte. Se sei in coppia, avrai voglia di maggiore intimità e connessione. Non sovra analizzare tutto e goditi l'emotività di questi momenti.



Cancro (21 giugno - 22 luglio)

Sarai felice di organizzare un piccolo party domestico, se sei single, mettendo insieme la voglia di stare in compagnia con la tua nota passione per le mure domestiche. Se sei in coppia ti darai da fare per ricreare un'atmosfera romantica. Il consiglio: metti in campo le tue armi di seduzione e gioca con l'erotismo.



Leone (23 luglio - 22 agosto)

Esprimi il tuo amore e scegli bene le parole da usare con il tuo lui/la tua lei. In fondo, hai un vero talento nel far sentire chi ami speciale e coccolato. Se sei single, sappi che il colpo di fulmine è dietro l'angolo, mentre per chi è in coppia l'influenza di Urano, romantico pianeta, nel segno del Toro, ti fa venire voglia di magiore stabilità.



Vergine (23 agosto - 22 settembre)

Un San Valentino all'insegna delle intuizioni e del sesto senso. Che tu sia single o fidanzata, sentirai il desiderio di stare in compagnia di persone dal cuore gentile. Tempo di fare grandi sogni, a occhi aperti e chiusi. E se sei fidanzata, sappi che il sesso sarà molto, ma molto stimolante.



Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Sotto l'effetto di Marte in Sagittario, ti sentirai audace e avventurosa. In effetti, se sei single potresti buttarti nel dating e trovare un flirt niente male, anche se la prima necessità sarà quella di stare bene con te stessa. Per le nate in Bilancia felicemente fidanzate, è il momento ideale per riaccendere il desiderio con il partner, dedicandosi attenzioni e tempo.



Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

L'appassionata Venere in Ariete ti stimola a metterti in gioco e osare uscendo dai soliti binari. Se sei in coppia, approfitta di questo sensuale transito per conquistare ulteriormente il tuo partner e aggiungere un tocco di pepe alla vostra serata a due. Inseguirai il bisogno di divertimento anche e soprattutto se sei single, attirando a te molti ammiratori.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

Poca voglia di romanticismo? Niente panico: stai vivendo una fase nella quale mettere tes stessa al primo posto, con meno energia disponibile per le relazioni d'amore. Se sei single goditi una tranquilla serata a casa. In coppia? Senza bisogno di metterti in tiro o fare chissà cosa, celebra il tuo partner e sappi che ci sono ottime chance per una notte di passione.



Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Sii gentile con te stessa e smettila di tenerti sempre tutto dentro. Nettuno, pianeta dominatore della comunicazione, trascorre la giornata nel segno romantico dei Pesci, aumentando la tua sensibilità, spesso protetta da una corazza. Tieni solo a bada la gelosia e se sei single stappa una bottiglia e festeggia i tuoi successi e la tua invidiabile determinazione.



Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)

Sappi che, in questa fase, emani una luce speciale: difficilissimo non notarti. Sei in coppia? Fortunato il tuo partner, perché lo farai sentire coccolato e amato più che mai. Se al momento sei spaiata, spazio al divertimento con gli amici di sempre, per te, una seconda famiglia. Comunque sia, sei baciata dal successo.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo)

Il giorno di San Valentino potrebbe essere stato creato apposta per te, romanticissima pesciolina. Segui le tue intuizioni e ricorda che è un momento propizio per portare la tua relazione a un livello successivo, rafforzando il legame. Sei single? Accogli le molteplici emozioni che percepisci e scrivile su un diario. Ti aiuterà a capire cosa desideri realmente.

Sarà un San Valentino particolare e non solo a causa delle limitazioni imposte dall'attuale situazione di emergenza da Coronavirus: anche il cielo infatti mostra congiunzioni speciali, fortunate in alcuni casi, un po' impegnative in altri. Marte e Venere saranno i veri protagonisti in questo momento, portando a ciascun segno nuove sfide o dolci coccole.