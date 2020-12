L'outfit di laurea perfetto

Insieme al Natale, anche il periodo delle lauree si avvicina. La tesi ormai è stampata. I giorni passano vacillando tra la certezza di aver fatto un buon lavoro, il terrore che non sia abbastanza e il menefreghismo perché non ne potete più e volete solamente essere proclamati Dottori e Dottoresse. Quel che è fatto è fatto, come si dice, inutile rimuginare troppo. Piuttosto, i vostri pensieri dovrebbero confluire su un altro tipo di preoccupazione se ad oggi non avete ancora scelto il look per il grande giorno. Puntare sul classico tailleur? Un abito con giacca? E le scarpe? I gioielli? La corona!! Dovete andare ancora dal fioraio ad ordinarla?! Niente panico, stiamo arrivando in soccorso alle vostre ansie. Che discutiate in presenza oppure online, il look non va trascurato. Mettetevi comodi e lasciatevi guidare dall'outfit pensato per voi per una giornata così speciale.

La coroncina



Fascia per capelli in seta con stampa Blooms, Gucci, 260 euro



Invece della classica corona d'alloro trita e ritrita, noi abbiamo una proposta molto più chic. Anzi due. Se non vi piace l'idea di escludere del tutto il vostro fiorario di fiducia dal rituale di questa giornata, chiedetegli di creare una coroncina completamente su misura: scegliete i fiori che più vi piacciono e lasciate che le mani magiche del fioraio li componga attorno ad un cerchietto. All'attesissima frase "Vi dichiaro Dottori e Dottoresse" potrete sfoggiare con fierezza un accessorio che vi rappresenti del tutto. L'alternativa: aprite My Theresa, Farfetch o il vostro sito di shopping preferito e avviate una ricerca accurata nella sezione degli accessori per capelli. Le idee sono moltissime: potete optare per un semplice cerchietto di tessuto intrecciato con nodi oppure uno con applicazioni floreali, come questo di Dolce & Gabbana, venduto ad un prezzo piuttosto elevato, ma ottimo come spunto. Le vie dell'originalità sono infinite e a noi piace moltissimo questa fascia di Gucci con l'iconica stampa Blooms.

Il blazer







Blazer con nodo in vita, Materiel, 1295 euro



L'outfit che vi proponiamo noi parte dal classico tailleur, arricchito di dettagli attuali e contemporanei. Si comincia con il blazer: il modello che scegliamo è di Materiel, il brand di prima linea di Fashion House Materia, uno dei marchi georgiani più longevi sul mercato. E anche più interessanti! E' guidato da due giovanissimi designer locali. Questo blazer ha una vestibilità morbida, revers a punta, orlo curvato e maniche lunghe. Sul retro presenta uno spacco centrale, ma è sul davanti che stupisce con un gioco di incroci e annodature sulla vita. Nessun bottone quindi: questo blazer mantiene la sua struttura senza il bisogno di fastidiose allacciature frontali.

Il top







Top Moon a collo alto, Marine Serre, 280 euro



Vista l'apertura frontale del blazer, è ancora più importante curare il sotto giacca. Lasciate stare la camicia, che fa troppo maestrina e a lungo andare annoia. Puntate invece su un top oppure un body. Sotto la giacca di Materiel, noi abbiamo scelto il top di Marine Serre, brand emergente fondato a Parigi dall'omonima stilista, una grandissima promessa per il futuro della moda contemporanea. Il top che vi proponiamo ha il collo alto, le maniche lunghe e una stampa all-over dove il nero del riconoscibilissimo logo a mezzaluna contrasta con il color carne del capo. Realizzato in poliammide riciclato, lo userete in ben più di un'occasione. Vale l'investimento.

I pantaloni







Pantaloni Tambi, Joseph, 485 euro



Per i pantaloni accantoniamo per un attimo i brand emergenti. Vi proponiamo un capo della lunga tradizione sartoriale inglese. Il modello che abbiniamo al blazer Materiel e al top Marine Serre è di Joseph, marchio fondato a Londra nel 1933 da Joseph Ettedgui come concept store (si vendevano brand come Kenzo, Yohji Yamamoto e Azzedine Alaia). Quando nel 1983 Ettedgui aprì anche la propria linea di abbigliamento, optò per uno stile minimalista, in anticipo sul grande trend che accompagnerà tutti gli anni '90. Stile che tutt'ora non ha abbandonato e che ripropone anche sul modello di pantaloni da noi scelto, con taglio svasato e a vita alta. Pulitissimo.

Le pumps





Pump Maureen in pelle, Malone Souliers, 535 euro



Ed eccoci all'ultimo tassello per completare l'outfit. Le scarpe, importantissime non solo per l'estetica complessiva, ma anche per il modo in cui vi faranno sentire. Specialmente se indosserete dei tacchi alti, in grado di cambiare non solo come camminate, ma anche il modo di parlare, il vostro atteggiamento più in generale. Mica poco! Ecco perché noi vi consigliamo di puntare sulle pumps, in particolare su questo modello di Malone Souliers, brand di calzature inglese, ma con produzione 100% italiana. Queste pumps si chiamano Maureen e sono le icone del marchio: punta affusolata, aperte sul tallone come delle mules, tacco moderato. La caratteristica che le rende ancora più intriganti sono i due lacci beige sopra la tomaia di pelle nera. Ora non resta che chiedere alla nonna un anello antico e l'outfit è completo. Buona fortuna laureandi!