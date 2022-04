L’uovo di Pasqua 2022 è un caciocavallo

L'incarto, il packaging, è quello del dolce pasquale, l'idea però affonda le radici negli inizi del Novecento, negli anni dell'emigrazione verso le Americhe. Per la Pasqua 2022 nasce l’uovo di caciocavallo

Nasce in provincia di Salerno l’Uovo di Pasqua interamente in caciocavallo. Una creazione del caseificio Sant’Antonio che ha intitolato “Uovo di Caciocavallo emigrante”, la gustosa creazione che arriva da Sala Consilina, cuore del Vallo di Diano.

L’Uovo di Pasqua in caciocavallo: l’idea in provincia di Salerno

La forma è quella di un vero e proprio uovo di Pasqua. Ma non si tratta di cioccolato, bensì di un caciocavallo. E la sorpresa? Un cuore di carne di suino lavorata ‘a punta di coltello’ e aromi. Anche l’incarto è quello del tipico dolce pasquale, ma sull’etichetta si legge: Uovo di Caciocavallo Emigrante: un tempo gli emigrati meridionali – campani, calabresi, lucani, molisani, pugliesi, siciliani – per poter trasportare i loro insaccati tipici dovevano occultarli all’interno dei formaggi allo scopo di eludere i controlli. Motivo: l’importazione di salumi era severamente proibita per motivi d’igiene..



Il prodotto, 1,5 chili di bontà, manco a dirlo ha avuto subito successo: a Pasqua ogni dieta è sospesa, dunque anche se 100 grammi di questa delizia sono pari a 345 kcal (chilocalorie). Tante le richieste e numerosi i video sui social network per magnificare la delizia nostrana.

Il prodotto che ha riscosso un grandissimo successo sui social, non è il solo: l’azienda produce anche un uovo di cacio al tartufo.