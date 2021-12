La bellezza si dona a Natale: ecco 5 idee regalo

Ancora non vi siete decisi a comprare i regali di Natale alle persone sulla vostra lista dei "buoni"? Se non vi è bastata la nostra guida ai 5 regali moda per Natale 2021, cambiamo settore e scopriamo insieme quali sono 5 ottime idee regalo nel mondo del beauty, tra edizioni limitate di Natale ed evergreen di eleganza.

Il kit per la beauty routine di Veralab





Easy beuaty routine wonder c cream, Veralab



Qualsiasi appassionato di Veralab (e di Estetista Cinica di conseguenza) saprà qual è il tipo di beauty routine adatto a sé per la stagione invernale. Ma magari volete regalare un kit a una vostra amica o a un amico e non sapete da che parte iniziare. Non preoccupatevi perché le soluzioni sono due: regalare un buono (che se la veda poi il fortunato o la fortunata che riceverà il regalo) oppure, se conoscete molto bene questa persona, seguire i consigli di Cristina Fogazzi, la fondatrice, e acquistare un kit per la beauty routine in edizione natalizia.



Tra i kit completi per la pulizia del visto, creati ad hoc per Natale, c'è l'easy beauty routine wonder c cream che si compone di: olio denso e acqua micellare, luce liquida per le impurità, la cream wonder c e il panno in microfibra per completare la detersione. Date un'occhiata al sito: troverete sicuramente un regalo che verrà apprezzato.



E non dimenticate: aprendo una casellina del calendario dell'avvento, avrete la possibilità di ricevere codici sconto e altre sorprese. Ogni giorno. Potete giocare qui.

La colonia di Jo Malone





Collezione natalizia di cologne, Jo Malone



La persona a cui è rivolto il vostro regalo ama i profumi ma voi non sapete esattamente quali sono i suoi gusti? Per Natale 2021, Jo Malone propone un'allegra selezione di 5 mini colonie da 9 mL per andare sul sicuro. La confezione contiene: Lime Basil & Mandarin, il Wild Bluebell, il Wood Safe & Sea Salt, l'English Pear & Freesia e infine il Fig & Lotus Flower. E' possibile anche provarli sovrapposti per creare una fragranza unica.

Le candele di Yankee Candle





Confezione regalo con 3 candele, Yankee Candle



Un regalo altrettanto profumato è quello di Yankee Candle: si tratta di una confezione regalo che contiene tre della più famose candele profume a tema natalizio. Le fragranze sono Twinkling Lights, Tree Farm Festival e Christmas Eve Cocoa. Incluso è anche il porta candela decorato con stelle dorate. Per veri fan di Yankee Candle.

La palette occhi di Gucci





Palette ombretti Beauté Des Yeux Floral, Gucci Beauty



Per chi invece adora truccarsi, oppure truccare, perché non provare con la nuova palette occhi di Gucci? Si chiama Beauté de Yeux Floral e contiene dodici tonalità diverse, con finish satinati, matte e metallizzati. La custodia è altrettanto splendida: un piccolo cofanetto nero con motivi floreali e finitirure dorate.

Lo smalto rosso di YSL





La Lacque Couture, Yves Saint Laurent



E' disponibile su Sephora l'accessorio immancabile per le feste natalizie: una pennellata di . In questo caso il N°74 rouge overnoir di Yves Saint Laurent. Un rosso brillante, dall'ottima tenuta, con un finish lucido e un effetto gel. Da regalare a chi pensate apprezzerebbe... ad esempio a voi stessi!