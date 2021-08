Borsa di rete: da shopper ad accessorio di tendenza

Le potete comprare all'IKEA in un set di due pezzi, o trovare in casa della nonna, nell'angolo dove sono accumulate le borse di plastica del supermercato, ripiegate a formare un triangolino salva spazio. E' un accessorio nato con una funzione piuttosto pratica: contenere una spesa veloce fatta al supermercato o dal fruttivendolo. La borsa di rete da borsa della spesa ormai è usata dai più attenti alle tendenze di moda anche per andare in spiaggia o gironzolare per le città deserte ad agosto (vedi Milano).



Possono essere realizzate in plastica riciclata, oppure in cotone, coloratissime oppure tinte nelle tonalità più neutre, con applicazioni di frange o da portare come uno zainetto. Ecco la nostra selezione di borse a rete da acquistare per l'estate 2021.





Borsa di rete, Galline in Bottega



La prima borsa di rete che vi proponiamo nasce dall'idea di dare seconda vita a un oggetto semplicissimo e renderlo ancora più popolare colorandolo con toni accesi, anche fluo. Queste borsine sono realizzate da Galline in Bottega, il brand dell'omonimo negozio di Arianna e Corinna, che potete visitare a Rapallo.



Nella bottega delle due fondatrici troverete oggetti d'artigianato italiano, capi d'abbigliamento di piccoli marchi che con Galline in Bottega, oltre allo spirito ironico, condividono amore per colori e creatività, e attenzione per la sostenibilità. In attesa di una gita a Rapallo, potete curiosare il loro profilo Instagram cliccando qui.

La sfrangiata Borsa tote grande, Petit Kouraj



Super cool, questa borsa di Petit Kouraj rivisita la classica borsa di rete applicando dettagli di frange color rafia. Si tratta di una tote bag, dunque più grande rispetto alle classiche shopper di rete a cui siamo abituati. Manici in pelle e tracolla regolabile nonché rimovibile, le frange di questa borsa vi seguiranno ovunque andrete, muovendosi ad ogni soffio di vento.





Borsa a tracolla mini, Petit Kouraj



Sempre di Petit Kouraj è la versione mini con manici in pelle, retino colorato e frange a contrasto. Oltre al modello azzurro/verde acido, è presente anche la variante rosa/arancio corallo. Potreste anche indossarla di sera per dare un twist di colore a un look tutto nero.

Quelle di Miuccia





Borsa a secchiello, Prada



E' una rivisitazione del secchiello in nylon nero di Prada. Questa borsa si compone di un secchiello interno di nylon fucsia con laccetti neri di pelle che si arricciano per chiudere il "sacchetto", e di una base esterna in rete di pelle nera da cui partono due manici tondi per portare a mano questo gioiellino.



Il secchiello a rete esiste anche con sacchetto nero e rete tricolore: nera, bianca e rosa. Lo potete acquistare su Farfetch.



Borsa a mano Macramé, Miu Miu



Più robusta la lavorazione di questo secchiello di Miu Miu: la lavorazione macramé sulla pelle rossa dà alla borsa un aspetto più compatto rispetto ai modelli di Prada. Il sacchetto interno, della stessa tinta di rosso della parte esterna, è realizzata in cotone.

Quelle sostenibili





The net shoulder bag, Kmana



Disegnata e prodotta tra Bali e Singapore, questa borsa a rete di Kmana è realizzata usando solo pelle vegetale proveniente da coltivazioni di agricoltori locali. La borsa disponibile in nero e arancio, presenta una lavorazione macramé con cui è stato realizzato l'intreccio della rete che si chiude in un unico manico su cui è applicato un dettaglio dorato simile alla canna di bambù.





Lo zaino due in uno, Cho'jac Items



Disegnato e realizzato nei dintorni di Berlino da persone con disabilità, questo è un accessorio del tutto originale: il sacchetto interno di cotone a righe sottili bianche e bllu è avvolto da una rete in fibra di agave. Dalla rete si estendono delle fasce di pelle che trasformano il secchiello in uno zaino che però può essere indossato anche come borsa da spalla. Di Cho'jac Items vi inviatiamo a guardare anche l'altra versione di borsa a rete, molto pià semplice nel design ma con la stessa attenzione per qualità e sostenibilità.