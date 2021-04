La borsa must-have per la Primavera-Estate 2021 è in formato XXS. La moda per la Primavera Estate 2021 propone borse piccole, piccolissime, minuscole. È finita l'epoca delle tote bag capienti in cui infilare tutto l'occorrente per sopravvivere nel deserto: da Chanel a Saint Laurent, le passerelle per Primavera/Estate 2021 propongono borse in miniatura da sfoggiare coordinate ai vestiti o con tracolle gioiello

Lo spazio si riduce ma lo stile si amplifica, le mini bag sono protagoniste sulle passerelle fin dalla scorsa stagione e si preparano ad esserlo ora più che mai. Assolutamente mignon, chic, questo modello di borsa viene lanciato alcune stagioni fa da Jacquemus, il quale propone la Chiquito, la borsa più instagrammabile e instagrammata che la storia della moda (e dei social ) abbia mai conosciuto. Da Chanel a Gucci passando per Louis Vuitton, Fendi e Miu Miu, scopriamo insieme quali sono le mini bag da indossare a mano, a spalla, come micro-marsupi.



Alzi la mano chi non ha almeno una borsa piccola nel proprio armadio. Chi ama le borse capienti in stile Mary Poppins, in cui infilare di tutto e di più, dovrà fare qualche rinuncia: le borse di tendenza della primavera 2021 infatti sono piccole, anzi piccolissime di taglia XXS. A mano, a tracolla o addirittura da portare alla cintura, la regola per le borse è solo una: piccola e coloratissima.

E’ (quasi) impossibile non possederne almeno una perché la mini bag è un vero e proprio accessorio jolly, così piccola e “fugace” da indossare al volo, è l’ideale per look easy-chic.

Le mini bag sono una vera obsession, eppure, non serve essere delle bag addicted e averne un vasto assortimento, bastano pochi pezzi chiave per saziare l’incolmabile voglia di shopping e dare una svolta definitiva all’outfit.

Per la primavera-estate 2021, le collezioni puntano al design contemporaneo: le mini bag si caratterizzano con linee geometriche, rigore e semplicità, ingredienti perfetti per questi piccoli e preziosi catalizzatori di stile. Le più gettonate? Sicuramente il modello vertical box, circle, rettangolare e il cilindro o semplicemente secchiello. insomma, piccole ma ad altissimo tasso di glamour.

Un po’ girly un po’ posh, le mini bag sono sempre pronte per accontentare tutti i gusti, funzionali dall’alba al tramonto e per avere sempre a disposizione tutto il necessaire con voi dallo smartphone al rossetto. E voi avete già scelto la vostra mini bag must have della Primavera 2021?