La cabina del telefono diventa una focacceria, a Londra

E' la focacceria più piccola del mondo, ma l'idea è geniale e avvicina ed unisce la tradizione culinaria italiana alla cultura inglese, un sogno nel cassetto di un giovane italiano che si è finalmente realizzato

L’idea è venuta a un italiano, un musicista nato in una famiglia di chef e ristoratori che ha deciso di lanciarsi nel suo originale progetto gastronomico che ha subito conquistato gli inglesi, e non solo.

La focacceria si chiama Pinkadella, nome che viene dall’unione delle parole “pink”, rosa in inglese, e “della” da mortadella. Una scelta per rendere il locale riconoscibile e dal nome orecchiabile. La cucina italiana, in tutte le sue forme, ha definitivamente conquistato il cuore degli inglesi e questa è una nuova iniziativa di successo di un nostro connazionale a Londra



Pinkadella è il nome della mini focacceria aperta da pochissimo nella zona residenziale del Hampstead, a Londra, in una iconica cabina rossa del telefono inglese. L’idea è dell’italiano Gabriele ha deciso di servire ai suoi clienti della soffice focaccia in onore della sua famiglia che possedeva dei ristoranti a Roma.

Ogni mattina una panetteria nelle vicinanze della focacceria in miniatura nel Hampstead consegna a Gabriele la focaccia appena sfornata che viene farcita dal giovane con delle fette di mortadella prodotta rigorosamente in Italia. E la panetteria dove Gabriele si rifornisce è non a caso gestita da italiani.

Pinkadella, però non serve solamente mortadella, ma ha nel menù anche opzioni vegetariane e vegane. dolci e caffè in grado di soddisfare tutta la clientela del quartiere. Gli ingredienti sono genuini e preparati secondo la tradizione italiana, offrendo un prodotto di qualità take away in una location alternativa.

Gabriele, che risiede a Londra da tre anni, ha sempre voluto farsi strada nel campo della ristorazione nel Regno Unito – come racconta– e con questa idea originale è stato in grado di creare un connubio perfetto tra l’Italia e l’Inghilterra. Un sogno nel cassetto che si è finalmente realizzato e che ha il sapore di una focaccia tradizionale e le sembianze di una cabina telefonica londinese.

Sostitute da cabine del telefono più moderne e soppiantate soprattutto dall’uso dei cellulari, le vecchie cabine del telefono rosse, un patrimonio nazionale, sono rimaste come attrazioni turistiche. In alcuni casi sono state convertite in vetrine di oggetti, piccole librerie o addirittura in minuscoli musei, come quello di Warley Town, cittadina dello Yorkshire dell’Ovest, dove una cabina del telefono rossa ospita il museo più piccolo del mondo.

La focacceria è stata inaugurata il 1° gennaio 2022, al numero 40 di Rosslyn Hill, nel quartiere residenziale di Hampstead Heath, nella parte Nord di Londra.