La camicia bianca di lino è il copricostume dell'estate 2021

State già preparando le valigie per il mare? Magari un weekend allungato oppure una settimana intera di sole, sale e sabbia? Il capo più versatile che potrete aggiungere alla valigia è una camicia bianca di lino: da indossare la sera quando uscite a cena o come copricostume al mare. Nuova, ereditata da un fratello o dal ragazzo, l'importante è averne sempre una di scorta. Ecco le nostre proposte per la vostra estate 2021.

La classica





Camicia con ricamo, Polo Ralph Lauren



La prima proposta è la classicissima camicia di Polo Ralph Lauren, che potete acquistare sia da donna che da uomo: cambierà leggermente il fit e l'allacciatura dei bottoni. Questo modello ha il logo ricamato, il classico colletto e la chiusura frontale con bottoni. Realizzata in lino 100%, sarà la nota più fresca del vostro look da mare.

Con le maniche a tre quarti





Camicia con maniche crop, Colombo



Una semplice camicia 100% lino con maniche a 3/4 se volete risparmiarvi il gesto di arrotolare le maniche. La chiusura frontale con bottoni e il colletto classico rendono questo capo di Colombo perfetto per un look comodo che non vuole dare nell'occhio.

Le maniche a sbuffo





Camicia in misto cotone con maniche a sbuffo, Agnona



Un'offerta di cui approfittare: questa camicia di Agnona la trovate scontata del 50% su Luisaviaroma. Realizzata in lino e cotone, questa è la camicia ideale da indossare come copricostume: la vestibilità lunga coprirà il vostro corpo, lasciando intravedere il costume intero o due pezzi. Splendida portata anche chiusa, grazie ai bottoni a scomparsa, di cui intravedrete solo il primo a chiusura del colletto classico.

La coreana





Camicia collo alla coreana, Fay



Tra le camicie bianche di lino, la versione con il collo alla coreana (quindi senza colletto) è la massima espressione di minimalismo. Noi vi proponiamo quella raffinatissima di Fay, con il fondo arrotondato e il ricamo del logo ton sur ton e l'altrettanto semplice modello di Aspesi, con scollatura a V con bottone, manica lunga e fondo stondato.

Se volete acquistare un bel capo ma non volete spendere troppo, ricordatevi sempre dell'opzione second hand: su Vestiaire Collective trovate molti pezzi in ottime condizioni per una spesa minima. Come questa camicia a maniche corte di Prada o questo chemisier di Chloé.