La camicia è il must have dell'estate 2021

Non passa mai di tendenza e resta l'indiscusso must have di ogni estate: la camicia è il capo che non può mancare in un guardaroba, anche il più modesto. Spesso stigmatizzata come divisa da white collar, la camicia in realtà si spinge oltre il rigido dress code da ufficio e può essere indossata anche per andare in spiaggia: camicia lunga bianca lasciata aperta per intravedere il costume intero, flip flop o Birkenstock ai piedi, borsone di paglia intrecciata, cappello a tesa larga in coordinato, siete già sulle spiagge di Saint Tropez al solo pensiero? Andiamo a vedere quali camicie indossare questa estate e non solo con la fantasia.



Camicia di lino, Arket



Arket ve lo consigliamo se amate uno stile pulito e molto semplice. La proposta di camicie è vastissima: dalla camicia di lino, come questo modello a maniche lunghe, disponibile in altri cinque colori, a quella di popeline, come questa versione lunga con vestibilità oversize presa in prestito dal guardaroba maschile per restare in maniera definitiva anche in quello femminile. La trovate in altre quattro varianti di colore, ma quella bianca è ideale per essere indossata d'estate, in una località di mare.



Camicia oversize di popeline, Arket



Piccolo consiglio quando spulciate tra i siti dei brand che vi piacciono alla ricerca della camicia perfetta: oltre alla sezione donna guardate anche quali proposte presenta la sezione maschile. La differenza maggiore è nella taglia, solitamente più grande rispetto ai modelli da donna, ma molti marchi riportano le misure in cm nella descrizione del capo, quindi non dovrete avere difficoltà a fare le vostre considerazioni.



Altra differenza nell'allacciatura dei bottoni: a sinistra per le donne, a destra per gli uomini. La motivazione di questa abitudine ha radici lontane e anche sessiste: vista la maggioranza di persone destrorse, a metà dell'Ottocento le donne che allattano e devono sbottonarsi la camicia, hanno più facilità a farlo con la sola mano destra se i bottoni si trovano a sinistra; gli uomini, istruiti ad essere ambidestri per poter eccellere con la pistola, non hanno difficoltà ad allacciarsi la camicia se i bottoni stanno a destra. Sembra che questo sia anche un modo per far distinguere ai domestici in quale stanza recapirare le camicie pulite (del signore o della signora?), in un'epoca in cui solo l'elite può permettersi la camicia e quindi il personale di servizio.



Camicia di lino, Komodo



Ecco qui allora un po' di consigli sulla camicia da uomo perfetta per voi, per abbattere l'ennesima abitudine che non ci appartiene più, soprattutto alle donne mancine che trarrebbero grande beneficio da una camicia con allacciatura a destra. Komodo propone una versione di lino a maniche corte in color kaki a tinta unita, oppure a fantasia bianca e nera, blu scuro o azzurra.





Camicia di lino, Ralph Lauren



Ralph Lauren è un'altra ottima alternativa e in quanto a camicie di lino la scelta è difficile: da questa versione color salmone, che trovate anche in arancione, con maniche lunghe e colletto botton down, a quella color verde militare o bianca con collo alla coreana.

A maniche corte molto carina questa a righe di quattro colori diversi: azzurra, verde, rossa e gialla.



Camicia di seta, Etro



Un altro modello con allacciatura maschile pensato per l'abbigliamento da donna è questo chemisier di seta Etro a righe bianche, azzurre, rosa e verde mela. Il collo è botton down, le maniche sono leggermente a sbuffo e il taschino è impreziosito dal ricamo del cavallo alato Pegaso, logo di Etro.

Buona ricerca!