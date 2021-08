La cantante Baby K in vacanza ad Avola

Avola - Che sia una diavola, musicalmente parlando non vi è dubbio, ma ora Baby K è ad Avola, forse in transito, fra Roma e Bangkok. E così la rapper pubblica una propria foto al lungomare di Avola, dove è stata in vacanza dopo aver trascorso qualche giorno con gli amici a Marzamemi.

Baby K (all'anagrafe Claudia Nahum) cantante e rapper nata a Singapore 36 anni fa da genitori italiani, per le vacanze d'estate ha scelto Noto ed Avola. L'artista è legata da amicizia e collaborazione professionale a Giusy Ferreri con la quale nel 2015 ha inciso il tormentone Roma-Bankgog e con l'influenzer Chiara Ferragni. Con la moglie di Fedez ha girato il video clip "Non mi basta più". E così la visita lampo ad Avola. Una location per rigenerarsi in previsione del tour del 2022.