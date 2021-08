La cantante Levante in ciabatte davanti al barocco Unesco di Scicli

Scicli - Di esser comoda è comoda Claudia Lagona (Caltagirone 1987) in arte Levante. La cantautrice siciliana è tornata nella città che ama, Scicli, passeggiando davanti a palazzo Beneventano, patrimonio dell'Umanitò Unesco, cercando forse un oggetto smarrito. Così appare in questa foto che la ritrae in ciabatte, nel centro storico, a pochi passi dai luoghi che in passato l'hanno sempre ospitata.

Ma Claudia è stata avvistata anche in quel di Ispica (vedi foto in gallery). Anche qui vestitino bianco, occhiali da sole e ciabatte. E' l'estate, bellezza!.