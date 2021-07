La cantante rapper Baby K. è a Marzamemi

Marzamemi - Voglia di far festa, in Sicilia, per Baby K.

Claudia Judith Nahum (Singapore, 1983), cantante e rapper italiana diventata famosa grazie al singolo Roma-Bangkok, realizzato insieme alla palermitana Giusy Ferreri, è in vacanza a Marzamemi, nel siracusano ed è andata a cena al ristorante La Cialoma di Lina Campisi, nella piazza dal sapor sudamericano che è stata anche location di tanti film.

Baby K è in compagnia di un gruppo di amici. La cantante rapper Baby K ieri sera è sbarcata nel borgo marinaro di Marzamemi, indossando una bianchissima camicia di una nota griffe italiana. Baby K, diventata famosissima dopo il brano “Roma-Bangkok” assieme a Giusy Ferreri (il primo nella storia della musica italiana ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube), è l’unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube.

Ieri sera ha cenato alla taverna La Cialoma con un gruppo di amici e poi una passeggiata per le vie del centro storico. La cantante è in vacanza in Sicilia, e prima dell’incantevole borgo marinaro pachinese ha visitato anche Pantelleria e Palermo.