La classifica della prima serata di Sanremo 2025: la top 5 in ordine sparso

Sanremo - All’1.15, in anticipo sulla tabella di marcia, Carlo Conti ha finalmente annunciato la classifica provvisoria, con le prime cinque posizioni di questa prima serata del 75° Festival, in ordine sparso, e che rappresentano solo le preferenze della sala stampa tv e web.

Nelle prime cinque posizioni, random, troviamo Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro. E bisogna dire che i bookmaker hanno fatto un ottimo lavoro, centrando in pieno ben 4 cantanti su 5. Secondo i pronostici degli esperti Sisal, sarebbero stati ai primi 5 posti Giorgia e Brunori Sas appaiati in quota a 1,10, seguiti da Simone Cristicchi (1,20 0), Achille Lauro (1,33) e Olly (1,57).

Brunori Sas

Il cantautore ha commosso il palco di Sanremo con il suo debutto all’Ariston grazie al brano L’albero delle noci «ovvero quello che vedo fuori da casa mia e qui canto la gioia e le inquietudini, le luci e le ombre di quella rivoluzione che è una nuova nascita. È felicità, ma anche paura di perderla questa felicità». E ha colpito nel segno.

Giorgia

Blanco ha firmato La cura per me, il brano portato sul palco da Giorgia a trent’anni dalla vittoria con Come saprei. Esile come un uccellino, si è esibita mostrando romanticismo ed eleganza in un brano che parla di amore come “cura” contro paura e solitudine. Adorabile.

Lucio Corsi

Un po’ folletto, un po’ saltimbanco, quando ripete «io sono solo Lucio» strega con la sua innocenza il pubblico di Sanremo. Suona (più strumenti), canta la sua Volevo essere un duro, ride, piange, è un elogio alla fragilità vista in un’ottica positiva. I bookmaker non hanno puntato subito su di lui – non era nei primi 5 posti – ma l’hanno segnalato come l’esordiente che “potrebbe rubare la scena ai Big”. E così è stato.

Simone Cristicchi

Se avessimo potuto puntare su un solo artista, sarebbe stato lui: la sua Quando sarai piccola, dedicata a mamma Luciana, ha commosso chiunque l’abbia ascoltata. E anche l’Ariston ha apprezzato la tenerezza di un figlio che racconta la malattia della madre, che piano piano dimentica i ricordi della sua vita mentre lui è lì a ricordarglieli uno a uno.

Achille Lauro

Elegantissimo, come un attore d’altri tempi, stavolta l’ex ragazzo ribelle seduce con il romanticismo della sua Incoscienti Giovani. A renderlo ancora più retrò, un paio di guanti bianchi. Poco dopo la sua esibizione, ha fatto recapitare ai giornalisti una mail che conteneva una lunga lettera firmata da quello che definisce il suo «amore più grande», senza chiarire però di chi si trattasse.