La conduttrice televisiva Jill Cooper in vacanza a Scicli

Scicli - Incuriosita dai monumenti di via Mormina Penna, la sua presenza non è passata inosservata. La conduttrice televisiva statunitense Jill Cooper (Kansas, 1968) è stata avvistata stasera a Scicli in centro storico.

Arrivata in Italia verso la fine degli anni Novanta, Jill Cooper inizia a lavorare come istruttrice in palestra. Il successo arriva nel 2001 quando entra nel cast di Saranno Famosi, oggi Amici, come insegnante di fitness per due edizioni. Protagonista di Mediashopping per televendite dedicate al mondo del fitness e dello sport, dal 2011 è la personal trainer dei partecipanti al Grande Fratello. Nel 2014 passa ad Agon Channel con My Bodyguard, programma nato con lo scopo di formare nuove guardie del corpo. Scrive cinque libri con i suoi segreti per un buon allenamento e benessere del corpo. E’ personal trainer anche di molti personaggi famosi come Alessia Marcuzzi e Maria De Filippi.

Insieme al marito Alessandro Carbone è stata prima a Noto e poi a Sampieri, dove ha ammirato la Fornace Penna di Punta Pisciotto.