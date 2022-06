La dichiarazione d'amore di Alessia Marcuzzi per Baia Porto Ulisse. FOTO

Ispica - Alessia Marcuzzi (Roma, 1972) si è innamorata di Baia Porto Ulisse, la spiaggia del territorio di Ispica dove il tempo e la natura sembrano essersi fermati.

E lo afferma con una dichiarazione d'amore esplicita e motivata: "I miei amici che mi conoscono da sempre mi dicono che mi entusiasmo sempre, a volte esageratamente -scrive Alessia Marcuzzi-.

Vedo una cosa bella o un posto nuovo e continuo a chiamare tutti per dire “mamma mia che bello, incredibile, ma lo vedete?”

Giuro che non è di circostanza, è proprio che se una cosa mi piace tanto, non riesco a non condividerla con le persone che mi sono accanto.Ma come si fa a non condividere un’emozione? Certo che si può. Si guarda, si ammira e si resta in silenzio, rapiti da tanta bellezza.

Mentre guardavo questa luna rossa sono rimasta in silenzio per esempio… ma solo per pochi minuti...

Ma sù dai, quando vedi una cosa così non puoi tenere quell’esplosione dentro solo per te! Gli altri scatti sono varie foto dello scorso weekend in uno dei miei posti preferiti al mondo: Baia Porto Ulisse.

Nelle foto, Alessia Marcuzzi in costume a Baia Porto Ulisse, Alessia Marcuzzi in piazza Duomo in Ortigia a Siracusa, e Alessia Marcuzzi davanti al tramonto di Baia Porto Ulisse (Ispica).